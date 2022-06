Telekommunikation Vodafone vor Glasfaser-Deal in Deutschland

Vodafone war in Deutschland zuletzt immer weiter hinter die Konkurrenz zurückgefallen. Nun wollen die Briten offenbar groß in das Geschäft mit ultraschnellen Glasfaseranschlüssen einsteigen.

Gegenüber der Konkurrenz weiter zurückgefallen. (Foto: dpa) Vodafones Deutschlandzentrale in Düsseldorf

Hamburg, Frankfurt Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will noch im Sommer eine Partnerschaft zur Finanzierung des Glasfaserausbaus in Deutschland abschließen. Dies erfuhr das Handelsblatt aus Branchen- und Finanzkreisen. Die Konzernführung versucht so offenbar, den Rückstand zu den Konkurrenten Telefónica (O2) und Deutsche Telekom aufzuholen, die ähnliche Projekte bereits aufgesetzt haben.

Glasfaser gilt in der Branche als Zukunftstechnologie, die sowohl sehr schnelle Internetanschlüsse als auch die Verbindung von Mobilfunkantennen der neuesten Generation (5G) ermöglicht.

Den Informationen zufolge will Vodafone ein Gemeinschaftsunternehmen für den Ausbau gründen und dafür rund zwei Milliarden Euro Eigenkapital bei Investoren einsammeln. Die unverbindlichen Gebote der Interessenten seien noch diese Woche fällig, bindende in rund sechs Wochen, hieß es. Spätestens Ende August soll ein Deal verkündet werden.

