Telekommunikationsunternehmen Telekom-Tochter T-Mobile US Ziel einer Cyber-Attacke

Binnen einen Tages konnte T-Mobile den Angriff stoppen, teilt das Unternehmen mit. Der Vorfall habe bereits Ende November begonnen.

Der Konzern ist ins Visier von Cyberkriminellen geraten. (Foto: dpa) T-Mobile

Bellevue Die Telekom-Tochter T-Mobile US ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Am 5. Januar sei festgestellt worden, dass ein Dritter Daten ohne Genehmigung abgreife, teilte T-Mobile US am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Mit Hilfe externer Experten sei die Quelle des Angriffs gefunden und dieser binnen eines Tages nach Bekanntwerden gestoppt worden.

Die Untersuchungen liefen noch, derzeit gebe es aber keine Hinweise, dass es gelungen sei, ins System oder Netzwerk einzudringen. Dennoch schloss der Konzern nicht aus, dass durch den Vorfall, der am oder um den 25. November begonnen habe, hohe Kosten entstehen könnten. Die Aktien fielen im nachbörslichen US-Handel um gut zwei Prozent. Die sensibelsten Daten habe der Angreifer auf Basis aktueller Erkenntnisse indes nicht zugreifen können, hieß es weiter. Gemeint sind Kundenkonten und -finanzdaten.

