Vodafone will in Deutschland sieben Millionen neue Glasfaseranschlüsse bauen. Bei der Milliardeninvestition arbeitet der Konzern mit dem französischen Telekommunikationsunternehmen Altice zusammen.

Glasfaseranschlüsse bieten hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. (Foto: dpa) Glasfaserausbau in Niedersachsen

Hamburg, Frankfurt Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone gründet für den Glasfaserausbau in Deutschland ein Gemeinschaftsunternehmen mit der französischen Altice Gruppe. Die neue Gesellschaft werde dabei mit sieben Milliarden Euro bewertet, teilte Vodafone am Montag mit.

Das Unternehmen plant, sieben Millionen zusätzliche Glasfaseranschlüsse zu verlegen: 80 Prozent in Gebieten, in denen Vodafone bereits präsent ist. Damit sind etwa Wohnungsbaugesellschaften gemeint ,die Vodafone derzeit mit seinem Kabelnetz versorgt. Die restlichen rund 1,4 Millionen Anschlüsse sollen in Regionen entstehen, in denen der Konzern bisher noch kein eigenes Netz hat.

