Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter: „Ich kaufe Manchester United“

Austin Tech-Milliardär Elon Musk hat getwittert, dass er den britischen Fußballclub Manchester United kaufen will. „Außerdem kaufe ich Manchester United. Gern geschehen“, schrieb der 51-Jährige in der Nacht zum Mittwoch in dem sozialen Netzwerk. Es war zunächst nicht klar, ob er es damit ernst meinte oder nur einen Witz machen wollte.

In demselben Twitter-Thread hatte er zuvor mitgeteilt: „Um es klarzustellen, ich unterstütze die linke Hälfte der Republikanischen Partei und die rechte Hälfte der Demokratischen Partei!“ Musks Ankündigung zum möglichen Kauf des Fußballvereins erntete bereits in den ersten anderthalb Stunden über 180.000 „Gefällt-mir“-Angaben.

Die Marktkapitalisierung des englischen Rekordmeisters betrug zum Börsenschluss 2,08 Milliarden Dollar. Musk ist dafür bekannt, das seine Ankündigungen auf Twitter nicht immer ernst gemeint sind. Es war nicht sofort klar, ob er einen Deal anstrebt. Manchester United reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage zur Stellungnahme. Der Club gehört mehrheitlich der US-Familie Glazer. Diese steht bei Fans in der Kritik, da die Mannschaft auf dem Platz nicht die gewünschte Leistung zeigt. Einige Fans hatten Musk daher aufgefordert, statt Twitter Manchester United zu kaufen.

Der Tesla-Chef gilt als exzentrisch und unberechenbar. So steckt Musk derzeit etwa mit Twitter selbst in einem Rechtsstreit, weil er die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes wieder abblasen will.

2018 war Musk mit der per Twitter geäußerten Ankündigung, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, in den Fokus der US-Börsenaufsicht geraten. Der Vorwurf des Wertpapierbetrugs wurde letztlich mit einem Vergleich aus der Welt geschafft. Dabei stimmte Musk einer Regelung zu, im Rahmen derer ein Anwalt all seine Tesla-bezogenen Tweets prüft.

Auch der jüngste Tweets könnte die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden auf sich ziehen. Manchester United ist an der New Yorker Börse notiert. Die A-Aktien des Vereins sind in diesem Jahr um 10% gefallen.

