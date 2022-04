Tesla-Chef Elon Musk hat sich 46,5-Milliarden-Dollar-Finanzierung für Twitter-Kauf gesichert

Der Tesla-Chef erwägt ein öffentliches Angebot an die Aktionäre. Musk könnte den Deal mit 21 Milliarden Dollar aus seinem eigenen Vermögen stemmen.

Der Tesla-Chef will Twitter übernehmen. (Foto: AP) Elon Musk

San Francisco Im Übernahmekampf um den Kurznachrichtendienst Twitter rückt ein formelles Angebot von Tesla-Chef Elon Musk an alle Aktionäre näher. Das geht aus einer Mitteilung Musks an die Börsenaufsicht SEC vom Donnerstag hervor.

Der Milliardär begründet das mit dem Ausbleiben einer Antwort der Konzernführung auf sein Übernahmeangebot. Noch habe er aber keine Entscheidung getroffen.

In derselben Mitteilung schreibt Musk auch, er habe sich für die Übernahme eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 46,5 Milliarden Dollar gesichert. 25,5 Milliarden davon seien Kreditzusagen eines Bankenkonsortiums um Morgan Stanley. Die restlichen 21 Milliarden Dollar will der Tesla-Chef, laut Wirtschaftsmagazin „Forbes“ der reichste Mensch der Welt, über eigene Aktien einbringen.

Die Anleger zweifeln auch nach Bekanntgabe der Finanzierungszusagen daran, dass Musk ans Ziel kommen wird: Die Twitter-Aktie lag im frühen US-Handel mit einem Plus von 0,7 Prozent bei gerade einmal rund 47 Dollar. Musk hatte in seiner nicht bindenden Offerte 54,20 Dollar pro Aktie geboten.

Der Milliardär , dem bereits rund neun Prozent der Anteile an dem Sozialen Netzwerk gehören, hatte kürzlich angekündigt, das gesamte Unternehmen für rund 43 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Twitter möchte er danach von der Börse nehmen. Der Aufsichtsrat des US-Konzerns hat eine sogenannte „Giftpille" aufgelegt, um sich gegen die feindliche Übernahme zu wehren. Die Giftpille greift, wenn eine Person oder Gruppe ohne Zustimmung des Vorstands mindestens 15 Prozent der ausstehenden Twitter-Stammaktien erwirbt. Dann haben die anderen Aktionäre die Möglichkeit, zusätzliche Aktien mit einem Abschlag erwerben. Das würde eine Übernahme erschweren. Die Regel soll für ein Jahr gelten.