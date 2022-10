Transport Neue Konkurrenz für Kurierdienste? Wolt öffnet Lieferflotte für Einzelhändler

In Zukunft will der Lieferdienst alles transportieren, was in den hellblauen Rucksackwürfel passt.

Berlin Bisher fahren die Wolt-Fahrer hauptsächlich Pizza, Burger oder Sushi von Restaurants zu Wohnungen, nun soll theoretisch alles hinzukommen, was sich in den hellblauen Rucksackwürfeln verstauen lässt. „Jeder Händler kann uns als Lieferoption anbieten“, sagt der zuständige Manager des Wolt Drive genannten Programms, Patrick Dümer, dem Handelsblatt.

Damit tritt das zum US-Marktführer DoorDash gehörende Unternehmen in den Wettbewerb mit Fahrradkurierdiensten, aber auch größeren Anbietern wie DPD, Hermes, DHL sowie jungen Start-ups wie Liefergrün.

Deutschlandweit beschäftigt Wolt aktuell mehr als 4000 Kuriere. Viele davon arbeiten in Teilzeit. Die meisten Fahrer benötigt das Unternehmen zu den Stoßzeiten rund um die Mittagszeit und am Abend. Wenn sie auch in den Zeiten dazwischen ihre Fahrräder bewegen und Geld verdienen, verbessert sich die Marge.

„Natürlich trägt es auch zur Effizienz bei, wenn man mehr Bestellungen über den Tag verteilt erhält. Das erhöht die Auslastung“, sagt Dümer. Allein hierzulande liefern neben Wolt auch der Lieferando-Eigner JustEat Takeaway.com und Uber Restaurantmahlzeiten aus.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die gesamte Branche kämpft damit, in dem margenschwachen Geschäft schwarze Zahlen zu schreiben. DoorDash hat erst im Sommer die teure, sieben Milliarden Euro schwere Übernahme des finnischen Start-ups Wolt abgeschlossen und hängt ebenfalls in der Verlustzone fest.

>> Lesen Sie auch: Delivery Hero hat Wolt-Übernahme geprüft – Preis war jedoch zu hoch

Angesichts höherer Zinsen und der Talfahrt der Technologiewerte an den Aktienmärkten will das Unternehmen schnell aus den roten Zahlen herauskommen. Dafür muss sich auch Wolt noch besser schlagen. Allein im Juni, dem letzten Monat, für den es Daten gibt, machte Wolt einen Fehlbetrag von 45 Millionen Dollar.

Delivery Hero bietet ebenfalls Logistik-as-a-Service an

Die Idee, die bestehenden Fahrerflotten besser auszulasten, ist nicht neu. Der MDax-Konzern Delivery Hero, der in Deutschland operativ nicht tätig ist, hat bereits im Dezember in 25 Ländern sein Logistik-as-a-Service-Angebot eingeführt. Kunden könnten über die Foodpanda-Plattform mit einem Klick Pakete per Kurier von A nach B schicken, teilt eine Sprecherin mit. In Pakistan würden beispielsweise Arzneien ausgeliefert.

Ähnlich will es auch Wolt machen. „Wir haben verschiedene Lösungen für die Händler entwickelt. Zum einen gibt es die API-Integration, zum anderen unser Webportal, über das Einzelhändler einen Fahrer bestellen können. Darüber hinaus haben wir Plug-ins zu größeren Plattformen wie Shopify“, sagt Dümer, der seit fünfeinhalb Jahren für Wolt arbeitet. Nun will Wolt schnell Kunden überzeugen, das neue Angebot zu nutzen. In Kroatien habe man bereits die Telekom als Partner gewonnen und in Aserbaidschan die Kapital Bank, die über Wolt Kreditkarten ausliefern lasse.

„Online-Shopping wird bleiben, und Menschen wollen die Dinge gern schnell haben und wissen, wann sie ankommen. Das kann bei uns innerhalb von einer Stunde der Fall sein.“ Wolt-Manager Patrick Dümer

In Deutschland nutzt zum Start bisher nur die Asia-Kette Sticks’n’Sushi das Angebot, für das keine Kommission, sondern eine Gebühr pro Bestellung fällig wird – abhängig von der Menge und Größe der Ware. Sticks'n'Sushi wickelt über die eigene Plattform den Kauf ab, der Wolt-Fahrer kommt erst später als Lieferoption ins Spiel. Die Wolt-App wird nicht benötigt.

Dümer ist überzeugt, dass die Nachfrage noch steigen wird: „Online-Shopping wird bleiben, und Menschen wollen die Dinge gern schnell haben und wissen, wann sie ankommen. Das kann bei uns innerhalb von einer Stunde der Fall sein.“

Der Markt für Expresslieferungen gilt als schwierig, weil er mit hohen Kosten verbunden ist. Das bekam auch Hermes zu spüren. Das Unternehmen musste seine Tochter Liefery wieder dichtmachen. Mit Blick auf die Ausgaben will Wolt erst mal keine weiteren Kapazitäten aufbauen: „Wir nutzen für Wolt Drive die existierende Flotte“, sagt Dümer, der keine Angaben zur Höhe der getätigten Investitionen machen will.

Mehr: Liefergrün: Nachhaltiger Lieferdienst will Hermes und DPD Konkurrenz machen.