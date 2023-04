„TruthGPT“ Elon Musk kündigt Konkurrenz für KI-Software ChatGPT an

Die neue KI soll nach Musks Worten „maximal wahrheitssuchend“ sein. Der Tech-Milliardär hatte zuletzt davor gewarnt, dass Künstliche Intelligenzen Falschinformationen verbreiten.

Der Tesla-Chef will den KI-Markt aufmischen. (Foto: Reuters) Elon Musk

San Francisco Tesla-Chef Elon Musk will ein neues KI-Unternehmen als Konkurrenz zum ChatGPT-Betreiber OpenAI gründen. „Ich werde etwas starten, das ich 'TruthGPT' nenne, eine maximal wahrheitssuchende Künstliche Intelligenz, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen“, sagte Musk am Montagabend (Ortszeit) in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Eine solche KI-Entwicklung werde der beste Weg zur Sicherheit sein.

„TruthGPT“ werde mit den Angeboten von Microsoft und Google konkurrieren. Musk sagte in dem Interview zudem, das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI, trainiere seinen Chatbot ChatGPT zu lügen. Es sei jetzt ein „closed source"-Unternehmen geworden, das auf Profit ausgerichtet sei.

