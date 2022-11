Lockheed Martin, Eli Lilly und BP: Nutzer haben Unternehmen nach Einführung von Abo-Accounts Schaden zugefügt. Bei Großkonzernen brach der Aktienkurs massiv ein.

Elon Musk hatte das Portal für 44 Milliarden Dollar gekauft. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Twitter

San Francisco Elon Musks Änderungen bei Twitter vor zwei Wochen haben die Plattform in ein Chaos gestürzt. Musk hatte einen Abo-Dienst für 7,99 Dollar eingeführt, bei dem jeder zahlende User eine Authentifizierung mit Twitter-Häkchen erhielt. Fake-Accounts nutzten das aus, um mehreren Großkonzernen öffentlich zu schaden.

Twitter pausierte daraufhin den Abo-Dienst Twitter Blue. In den USA war es am Wochenende nicht mehr möglich, das Abonnement abzuschließen. Am Mittwoch verkündete Musk bei Twitter nun, dass der Abo-Dienst am 29. November wieder verfügbar sein soll.

Seit seiner Machtübernahme krempelt Musk das soziale Netzwerk im Eiltempo um. Durch Massen-Entlassungen im Konzern, auch im Bereich der „Content Moderation“ (zu Deutsch etwa: Inhalte-Mäßigung) werden Fake News auf der Plattform nur noch unzureichend kontrolliert. Die Twitter-Reformen könnten mit dem Digital Services Act (DSA) der EU kollidieren.

Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi: Kurse stürzten ab

