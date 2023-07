Twitter Elon Musk kündigt neues Logo für Twitter an – X ersetzt den Vogel

Der Eigner des Kurznachrichtendienstes will die Marke und das weltbekannte Logo verändern. Damit will er den ersten Schritt gehen, um das Netzwerk radikal umzubauen.

Twitter verabschiedet sich vom Vogel. Das Logo des Netzwerks soll künftig ein X sein. X statt Vogel

San Francisco Twitter will sich unter seinem Eigentümer Elon Musk vom blauen Vogel verabschieden und als Logo ein „X“ einführen. Die Änderung werde weltweit schon an diesem Montag kommen, gab Musk am Sonntag in einer Serie von Tweets bekannt. „Und bald werden wir der Twitter-Marke Adieu sagen und, allmählich, all den Vögeln“, schrieb er unter Verweis auf das bisherige Emblem der Online-Plattform.

Der Mitbegründer der Marketingberatung Metaforce, Allen Adamson, sagte, die Neuerung bei Twitter sei angesichts Musks langjähriger Verbundenheit mit dem Buchstaben „X“ keine Überraschung. Schon nach seiner Übernahme des Kurznachrichtendienstes für rund 44 Milliarden Dollar im vergangenen Oktober hatte der Tech-Unternehmer verkündet, der Kauf von Twitter sei „ein Beschleuniger für die Schaffung von X, der Alles-App“.

Musks Raumfahrtfirma Space Exploration Technologies Corporation ist gemeinhin unter dem Namen SpaceX bekannt. Und im Jahr 1999 gründete er einen Start-up namens X.com mit, einen Online-Finanzdienstleister, den die Welt nun als PayPal kennt. „Keine Ahnung, welche subtilen Hinweise es verraten haben, aber ich mag den Buchstaben X“, twitterte Musk augenzwinkernd.

Stunden später meldete sich die erfahrene Managerin Linda Yaccarino zu Wort, die Musk im Mai zur neuen Chefin von Twitter ernannt hatte. Es sei außerordentlich selten - im Leben und in der Geschäftswelt -, dass man eine zweite Chance bekomme, einen großen Eindruck zu hinterlassen, twitterte sie. „Twitter hat einen gewaltigen Eindruck hinterlassen und die Art und Weise verändert, wie wir kommunizieren. Nun wird X weitergehen und den globalen Stadtplatz transformieren.“ X werde „der künftige Staat unbegrenzter Interaktivität sein und mit einem Fokus auf Audio, Video, Nachrichten und Zahlungen/Banking einen globalen Marktplatz für Ideen, Güter, Dienstleistungen und Chancen schaffen“.

Auf Twitter stieß die Neuerung jedoch auf Skepsis. Marketing-Experte Adamson sagte, die Änderung werde viele Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer verwirren, die schon von anderen großen Neuerungen durch Musk genervt seien. „Sie werden es nicht verstehen“, erklärte Adamson.

Musk hatte in diesem Jahr bei Twitter ein Bezahlangebot mit einer Abo-Gebühr von acht Dollar pro Monat eingeführt, um die Einnahmen des Unternehmens anzukurbeln. Seit der Übernahme durch den Tesla-Chef ist der Umsatz bei der Online-Plattform eingebrochen. Fast drei Viertel der ursprünglichen Belegschaft hat er entlassen, um Kosten zu senken und einer Pleite zu entgehen.

In den ersten Monaten der Ära Musk verließen zahlreiche Werbekunden den Kurznachrichtendienst, der auf Anzeigenerlöse eigentlich stark angewiesen ist. Die Abkehr der Werbetreibenden wurde teils auf Änderungen zurückgeführt, die aus Sicht von Kritikern der Verbreitung von Hassrede bei Twitter Vorschub geleistet haben. Ende April behauptete Musk zwar, dass Werbekunden zurückgekehrt seien, blieb jedoch Details schuldig.

Zuletzt bekam es Twitter mit neuer Konkurrenz durch die App Threads von Facebook-Mutterkonzern Meta zu tun.

