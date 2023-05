 Twitter: Elon Musk kündigt Rücktritt als CEO an

Elon Musk will den CEO-Posten bei Twitter abgeben. Medienberichten zufolge soll die neue Führungskraft von NBC Universal kommen. Tesla-Anleger reagieren erleichtert.

Der Milliardär will den Twitter-Chefposten nach eigener Aussage wieder abgeben. (Foto: mauritius images (M)) Elon Musk

New York, San Francisco Der Kurzmitteilungsdienst Twitter könnte bald erstmals von einer Frau geführt werden. Der Eigentümer und amtierende CEO Elon Musk kündigte am Donnerstag seinen Rücktritt vom Spitzenposten an. „Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich eine neue CEO für X/Twitter eingestellt habe. Sie wird in etwa 6 Wochen anfangen“, schrieb Musk. X Corp mit Sitz in Nevada ist das neue Unternehmen, das Twitter betreibt.

Musk hatte X Corp im März 2023 gegründet und im April mit Twitter Inc. fusioniert. Das Unternehmen gehört Musks X Holdings Corp.

In Zukunft werde er sich auf die Rolle als Executive Chairman und Technologiechef beschränken, so Musk, und sich um Produkt, Software und die Hardwaresysteme kümmern.