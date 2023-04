Twitter Elon Musk lenkt im Konflikt mit der BBC ein

Nachdem die BBC sich über ihre vor Kurzem geänderte Bezeichnung als „staatlich finanziert“ auf Twitter beschwert hatte, lenkt Chef Elon Musk nun ein – und gibt nach.

Im Streit mit der BBC über ein Label gibt der Twitter- und Tesla-Chef nun nach. (Foto: AP) Elon Musk

London Im Konflikt mit dem britischen Sender BBC über dessen Bezeichnung auf Twitter hat Chef Elon Musk nun eingelenkt. „Wir werden das Label in „öffentlich finanziert“ ändern“, kündigte der 51-Jährige am Mittwoch in einem kurzfristig anberaumten Interview mit der BBC an. „Wir versuchen, akkurat zu sein.“

Die BBC hatte zuvor gegen die kürzlich geänderte Bezeichnung ihres Twitter-Kontos als „staatlich finanziertes“ Medium protestiert. „Die BBC ist unabhängig und ist es immer gewesen“, teilte der Sender in einer Mitteilung mit. „Wir werden durch die Rundfunkgebühren von der britischen Öffentlichkeit finanziert.“ Einige Stunden nach dem Interview blieb die Bezeichnung zunächst noch unverändert.

Twitter-Chef Elon Musk hat gespaltene Beziehung zu Medien

Die Kritik der BBC folgt einem Streit zwischen dem unabhängigen US-Sender NPR und dem sozialen Netzwerk, nachdem Twitter das Konto @NPR vorübergehend als „staatlich kontrolliert“ bezeichnet hatte.

>> Lesen Sie auch: Deutschland droht Twitter mit Bußgeld

Seine Beziehung zu den Medien beschrieb Musk im BBC-Interview lachend als „Hassliebe – aber vermutlich mehr Hass“. Die Medien in den USA und Großbritannien seien in der Lage, „ihn regelmäßig fertig zu machen“. In anderen Ländern sei es nicht erlaubt, dass „Medien gemeine Dinge über mächtige Menschen sagen“. Eine freie Presse sei jedoch wichtig. Mehr: Zahl der Mitarbeiter bei Twitter von 8000 auf 1500 gesunken