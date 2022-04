 Twitter: „Es geht um die Zukunft der Zivilisation“ – Vier Szenarien für die Twitter-Übernahme durch Elon Musk

Der Tesla-Gründer will Twitter von der Börse nehmen.

San Francisco Elon Musk hat sich erstmals öffentlich geäußert, nachdem er ein 43 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für Twitter gemacht hat. „Dies ist kein Weg, um Geld zu verdienen. Mein starkes intuitives Gefühl sagt mir, dass eine öffentliche Plattform, die maximales Vertrauen genießt und eine breite Öffentlichkeit einschließt, extrem wichtig ist“, sagt Musk am Donnerstag.

„Es geht also um die Zukunft der Zivilisation, aber die wirtschaftlichen Aspekte sind völlig egal“, sagte Musk während der TED 2022 Konferenz in Vancouver. Der Algorithmus hinter Twitter müsse öffentlich gemacht werden, forderte Musk.

Zudem kündigte er an, es müsse künftig möglich sein, Mitteilungen auf der Plattform nachträglich zu ändern. Diese Funktion dürfe nur eine begrenzte Zeit verfügbar sein, nachdem ein Tweet abgesetzt wurde. Zudem müsse das Ändern auch die Zahl an Likes und Retweets zurücksetzen.

„Ich habe in Twitter investiert, weil ich an sein Potenzial glaube, eine Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu sein, und weil ich glaube, dass freie Meinungsäußerung ein gesellschaftliches Gebot für eine funktionierende Demokratie ist“, hatte Musk in seinem Übernahme-Schreiben mitgeteilt. „Twitter hat ein außergewöhnliches Potenzial. Ich werde es freisetzen.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die zentrale Person ist nun nicht länger Twitter-CEO Parag Agrawal, sondern der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Brett Taylor. Der ehemalige Technikchef von Facebook und Co-CEO von Salesforce genießt in der US-Technologieszene einen hervorragenden Ruf. Er weiß um die besondere Rolle der Plattform.

Am Donnerstagabend versicherte Agrawal den Mitarbeitern des Unternehmens, Twitter ließe sich nicht von dem Kaufangebot Elons Musks „als Geisel halten“. Die Mitarbeiterversammlung war einberufen worden, nachdem bekannt wurde, dass Tesla-Chef Elon Musk dem Kurznachrichtendienst eine rund 43 Milliarden Dollar schwere Übernahmeofferte gemacht hatte. Agrawal sagte den Mitarbeitern, der Vorstand werde das Angebot von Musk weiterhin prüfen. Man werde im besten Interesse der Aktionäre handeln.

Twitter ist vor 15 Jahren in San Francisco gestartet. Das Gründerteam um Jack Dorsey wollte ein globales, soziales Netzwerk errichten. Die Chancen standen damals gut. Doch während andere Plattformen sowohl von der Reichweite als auch von der Börsenbewertung immer größer wurden, hing Twitter stets hinterher.

Rivale Snap startete vor zehn Jahren ebenfalls im Silicon Valley und ist heute an der Börse rund 56 Milliarden Dollar wert. Twitter steht trotz des Kurssprungs um mehr als ein Viertel nach dem Aufstieg von Elon Musk zum Großaktionär bei rund 35 Millionen. Auch bei den Nutzerzahlen ist Snap an Twitter vorbeigezogen. Ende des vergangenen Jahres lag Snap bei 319 Millionen täglichen Nutzern, Twitter bei 217.

Diese Vergleiche dürften bei der Bewertung von Twitter eine wichtige Rolle spielen. Das sind die Szenarien für Twitter.

1: Twitter und Aktionäre nehmen Übernahmeangebot an

Musk bietet 54,20 Dollar je Twitter Aktie. Das ist ein deutlicher Aufschlag auf die Bewertung des Unternehmens. Das sind 54 Prozent mehr, als zum ersten Zukauf von Twitter Aktien durch Musk. Der Aufschlag liegt noch immer 33 Prozent oberhalb des Zeitpunktes der Bekanntgabe des Aufstiegs von Musk zum Großaktionär. Analyst Mark Shmulik vom Analysehaus Bernstein schätzt das Angebot als fair ein.

Twitter und die Aktionäre könnte das Übernahmeangebot von Musk also einfach annehmen. Der Tesla-Chef hatte angekündigt, die Firma dann von der Börse nehmen zu wollen und das Geschäftsmodell umzubauen. Klar ist: Es steckt einiges Potenzial im Geschäft von Twitter. Gerade seit der russischen Invasion in der Ukraine ist Twitter zu einer wichtigen Plattform für den Austausch von Informationen aufgestiegen. Allerdings ringt Twitter noch immer mit einer Flut von Falschinformationen.

2: Twitter will mehr Geld

Insider aus dem Umfeld von Twitter gingen gegenüber dem Handelsblatt davon aus, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Brett Taylor, nicht mit dem Angebot von Musk zufrieden sein dürfte. Anfang 2021 waren die Twitter-Aktien noch 70 Dollar wert. Davon ist das Angebot von Musk weit entfernt. Der Tesla-Chef selbst argumentierte, die Plattform habe großes Potenzial, das es zu heben gelte.

„60 Dollar je Aktie wäre der Mindestpreis für ein Gegenangebot“, vermutete Analyst Justin Post von der Bank of America. Zwar habe Musk argumentiert, das Angebot von 54,20 Dollar je Aktie sei final, aber der Verwaltungsrat sei verpflichtet, alle Optionen für einen höheren Preis durchzuspielen, argumentierte Post. Sollte Taylor versuchen, mehr Geld herauszuhandeln, könnte Musk den Deal ganz platzen lassen.

Musk ging sogar einen Schritt weiter. Sollte sein Angebot nicht angenommen werden, „werde ich meine Position als Anteilseigner überdenken müssen“. Anders gesagt: Musk droht damit, seine Aktien zu verkaufen. Derzeit hält er rund 9,2 Prozent der Anteile an Twitter.

3: Weißer Ritter schlägt zu

Das Übernahmeangebot von Elon Musk hat die Technologiebranche in den USA aufgeschreckt. Etliche große Tech-Konzerne kontaktierten am Freitag ihre Anwälte, um Szenarien für eigene Übernahmeofferten durchzuspielen. Ein „weißer Ritter“ könnte in Form eines neuen Übernahmeangebotes auftauchen, und mehr Geld für Twitter bieten als Elon Musk.

Andere Firmen aus dem Technologiebereich seien an Twitter interessiert, argumentierte auch Post. „Aber wir denken, dass ein Deal beispielsweise mit Alphabet oder Facebook aufgrund der Sorgen um Kartellrechtsfragen sehr unwahrscheinlich ist“, schrieb Post.

4: Wichtige Aktionäre blockieren

Musk ist nicht der einzige Großaktionär bei Twitter. Die Vanguard-Gruppe hatte jüngst ihren Anteil an der Firma auf 10,3 Prozent aufgestockt, wie aus Daten von S&P Global Market Intelligence hervorgeht. Damit ist Elon Musk nicht länger der größte Einzelaktionär.

Der saudische Prinz Alwaleed erteilte am Donnerstag zudem eine Übernahme der Firma durch Elon Musk eine klare Absage. „Ich denke nicht, dass das Angebot dem Wert von Twitter angesichts der Wachstumsaussichten entspricht“, sagte Alwaleed. Er hält nach eigenen Angabe direkt oder über seine Kingdom Holding mehr als fünf Prozent der Anteile an Twitter und zählt damit auch zu den Großaktionären.

Unter den Aktionären gibt es bereits Unmut über Musk. Ein Aktionär des Unternehmens startete wegen angeblichen Wertpapierbetrugs eine potenzielle Sammelklage gegen den Multimilliardär bei einem Gericht in New York. Der Kläger beschuldigt Musk, sein Twitter-Investment nicht innerhalb der gesetzlichen Meldefrist öffentlich gemacht zu haben. Dadurch sei eine Börsenreaktion hinausgezögert und der Aktienkurs künstlich niedrig gehalten worden, während er seinen Anteil weiter ausbaute.

Mehr: Elon Musks Milliardenangebot für Twitter stößt bei Anlegern auf Skepsis.