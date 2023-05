 Twitter: Linda Yaccarino übernimmt als neue CEO die Führung

Elon Musk will den CEO-Posten bei Twitter abgeben. Linda Yaccarino wird die Chefposition übernehmen – ihren alten Job hat sie bereits aufgegeben.

Die Medienmanagerin und Werbeexpertin wird neue CEO von Twitter. (Foto: imago images/UPI Photo) Linda Yaccarino übernimmt

New York, San Francisco Der Kurzmitteilungsdienst Twitter wird bald erstmals von einer Frau geführt. Der Eigentümer und noch amtierende CEO Elon Musk bestätigte am Freitag in einer Mitteilung auf Twitter selbst, dass die Medienmanagerin Linda Yaccarino seine Nachfolgerin wird. Musk hatte am Donnerstag seinen Rücktritt als Chef des sozialen Netzwerks erklärt.

„Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich eine neue CEO für X/Twitter eingestellt habe. Sie wird in etwa sechs Wochen anfangen“, schrieb der Milliardär auf dem Kurznachrichtendienst. X Corp mit Sitz in Nevada ist das neue Unternehmen, das Twitter mittlerweile betreibt. Nun machte er die Personalie offiziell, nachdem bereits die US-Medien „Wall Street Journal“ und die „New York Times“ entsprechend berichtet hatten. Yaccarino leitete bisher das Werbegeschäft beim US-Medienkonzern NBC Universal.

Etliche Frauen im Firmenreich von Elon Musk