Twitter Musk will laut Bericht Umsatz von Twitter verfünffachen

Laut New York Times lockt der neue Eigentümer des soziale Netzwerks Investoren mit ambitionierten Geschäftsprognosen – und einem mysteriösen Produkt.

Musk hat große Pläne für den Kurznachrichtendienst. (Foto: AP) Elon Musk

New York, Düsseldorf Tesla-Chef Elon Musk will den Umsatz von Twitter einem Zeitungsbericht zufolge deutlich hochschrauben. Er plane bis 2028 einen jährlichen Umsatz von 26,4 Milliarden Dollar nach fünf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, berichtete die „New York Times“ am Freitag unter Berufung auf Unterlagen für Investoren.

Demnach solle der Werbeanteil am Umsatz auf 45 Prozent fallen von 90 Prozent im Jahr 2020 und dann zwölf Milliarden Umsatz bringen, weitere zehn Milliarden Dollar sollten aus Abonnements kommen. Der Cashflow solle ebenfalls steigen auf 3,2 Milliarden Dollar 2025 und dann auf 9,4 Milliarden Dollar 2028, schrieb die Zeitung.

Auch den Umsatz pro Nutzer – eine wichtige Kennzahl für Social Media Firmen – soll der Tesla-Chef erhöhen wollen. Diese soll von 24,83 Dollar im vergangenen Jahr zu 30,22 Dollar in 2028 steigen. Auffällig sei, dass die Angaben zur Gesamtnutzerzahl Abonnenten für ein neues Produkt unter dem Namen „X“ enthalten.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen In dieses Produkt wolle er bis 2028 104 Millionen Nutzer holen. In den Unterlagen werde nicht klar, worum es sich dabei handele, jedoch plane Musk wohl eine werbefreie Twitter-Version, berichtet die „New York Times". Außerdem rechne Musk damit, dass die Zahl der Twitter-Mitarbeiter bis 2025 von derzeit 7500 auf rund 11.100 zulege . Musk war für einen Kommentar nicht erreichbar, Twitter gab zunächst keine Stellungnahme ab. Der reichste Mensch der Welt will Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen. Erst vergangene Woche hatte der US-Kurznachrichtendienst der Übernahme durch Musk zugestimmt. Im Moment zählt Twitter rund 217 Millionen Nutzer.