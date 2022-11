Twitter-Übernahme Entlassung bei Twitter für Freitag angekündigt – Jede zweite Stelle soll bedroht sein

Im Zuge der Übernahme durch Milliardär Elon Musk sollen bei Twitter viele Stellen gestrichen werden. Wer betroffen ist, soll sich am Freitag entscheiden.

Der Kurzmitteilungsdienst beschäftigt rund 7500 Angestellte. (Foto: dpa) Twitter-Zentrale in San Francisco

San Francisco Am Freitag sollen beim Kurzmitteilungsdienst Twitter Massenentlassungen anstehen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. In einer internen E-Mail an die Belegschaft kündigte das Unternehmen an, am Freitag um 9.00 Uhr Ortszeit in San Francisco (17.00 Uhr in Deutschland) würden betroffene Mitarbeitende informiert, wie übereinstimmend US-Medien wie The Verge, Reuters und die New York Times berichteten.

In der von den Medien veröffentlichten E-Mail hieß es: „In dem Bemühen, Twitter auf einen gesunden Weg zu bringen, werden wir am Freitag den schwierigen Prozess der Reduzierung unserer weltweiten Belegschaft durchlaufen.“

Twitter teilte laut den Berichten in der E-Mail mit, dass die Büros vorübergehend geschlossen und Zugänge für Mitarbeitende gesperrt würden, „um die Sicherheit aller Mitarbeiter sowie der Twitter-Systeme und Kundendaten zu gewährleisten“.

Rund die Hälfte der Belegschaft könnte am Freitag entlassen werden, berichteten The Verge und New York Times übereinstimmend. Twitter hatte zuletzt rund 7.500 Mitarbeitende.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen