Twitter US-Behörde FTC vertieft Prüfung bei Twitter

San Francisco Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC vertieft einem Medienbericht zufolge ihre Prüfung der Sicherheitsstandards und Datenschutzvorschriften bei Twitter. FTC-Anwälte hätten im vergangenen Monat mit zwei ehemaligen Twitter-Managern über die Einhaltung einer Konsensvereinbarung mit der Behörde von 2011 gesprochen, meldete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die FTC habe die Plattform gefragt, ob sie genügend Ressourcen habe, um die Vereinbarung zu erfüllen. Bei Twitter war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die FTC lehnte einen Kommentar dazu ab.

Twitter-Chef Elon Musk hat seit der Übernahme des sozialen Netzwerks mehrere umstrittene Änderungen vorgenommen. Nach der Entlassung des Managements und der Hälfte der Belegschaft sorgte er in den vergangenen Tagen mit der Sperrung von Nutzer-Konten amerikanischer Journalisten für Unruhe. Nach internationaler Kritik nahm er diese Entscheidung wieder zurück.

Musk hatte rund 44 Miliarden Dollar für die Plattform aufgewendet. Investoren hoffen unter seiner Führung auf gute Gewinne. Einer der an der Übernahme beteiligten Investoren geht nach eigenen Angaben davon aus, das eingesetzte Kapital zu verfünffachen. „Wir glauben, dass Twitter in nur wenigen Jahren eine Rendite mit dem Faktor vier bis fünf erzielen wird“, hieß es am Dienstag in einer Erklärung des Chefs von Aliya Capital Partners, Ross Kestin.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Risiko sei dabei vergleichsweise begrenzt. Kestin verwies auf Erfolge von Musk bei Tesla und SpaceX. Als die Autobranche weltweit nur immer wieder „das gleiche langweilige Produkt“ gebaut habe, habe Musk eine Industrie erschaffen. „Als die Nasa mit ihren Raketen nicht abheben konnte, hob die Vision dieses Mannes ab“, schrieb Kestin. „Bei Twitter passiert das wieder.“

Eine Stellungnahme von Musk lag nicht vor. Fragen an Kestin bezüglich der gegenwärtigen Herausforderungen beim Umbau von Twitter blieben zunächst unbeantwortet. Aliya mit Sitz in Miami verwaltet Geld von wohlhabenden Familien und hat 360 Million Dollar in Musks Deal eingebracht.

Mehr: Kommentar: Twitter zeigt den Fehlschlag der Demokratur