Twitter Wer ist Linda Yaccarino, die neue Chefin von Twitter?

Mit Linda Yaccarino soll in wenigen Wochen eine Werbeexpertin aus dem Unterhaltungsgeschäft die Zügel bei Twitter übernehmen. In einem Interview demonstrierte sie bereits, wie gut sie mit Musk harmoniert.

Sie wird künftig das Tagesgeschäft bei Twitter leiten. (Foto: imago/Future Image) Linda Yaccarino

Linda Yaccarino? Google-Suchanfragen nach dem Namen schlugen am Freitag aus, nachdem bekannt geworden war, dass die 60-Jährige Elon Musks Nachfolgerin an der Spitze von Twitter werden würde. «Ich freue mich darauf, die Plattform gemeinsam mit Linda in X, die Alles-App, zu verwandeln», schrieb Musk. Yaccarino soll das Tagesgeschäft leiten, Musk selbst will Executive Chairman, also Verwaltungsratsvorsitzender, und Cheftechnologe bleiben.

Doch wer in den vergangenen Wochen aufgepasst hat, den dürfte Musks Entscheid nicht wirklich überrascht haben. Jüngste hatte das Duo sich schon einmal der Welt präsentiert und dabei offensichtlich harmoniert: Yaccarino hatte den Twitter-CEO bei einer hochkarätigen Marketing-Konferenz ihres bisherigen Arbeitgebers in Miami interviewt – oder besser gesagt, charmant grilliert.