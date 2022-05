Twitter Zwei Führungskräfte müssen Twitter verlassen

Twitter stellt seine Ausgaben auf den Prüfstand. Zwei Top-Manager müssen gehen – auch will das Tech-Unternehmen Neueinstellungen pausieren.

Das Unternehmen soll bald von Tesla-Chef Elon Musk übernommen werden. (Foto: AP) Twitter

Dallas Zwei hochrangige Führungskräfte müssen im Zuge der Umstrukturierung des von Elon Musk erworbenen Social-Media-Unternehmens bereits ihren Hut nehmen. Dies teilt Twitter-CEO Parag Agrawal seinen Mitarbeitern in einer Nachricht mit, die von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehen werden konnte.

Nach Angaben des Branchen-Dienstes Techchrunch handelt es sich bei den beiden Top-Managern um Verbraucher-Chef Keyvon Beykpour und Bruce Falck, zuständig für Umsätze im Produktbereich.

„Wir müssen uns weiterhin Gedanken über unsere Teams, Einstellungen und Kosten machen“, so Agrawal. Die meisten Einstellungen würden derzeit pausieren, alle bestehenden Jobangebote würden zudem überprüft um festzustellen, ob einige zurückgezogen werden sollten.

Der CEO begründet die Entscheidung damit, dass Twitter nicht in der Lage war, das Nutzerwachstum und die Wachstumsziele zu erreichen, die es sich gesetzt hatte. Das Unternehmen strebte eigentlich bis Ende 2023 einen Jahresumsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar und 315 Millionen tägliche Nutzer an, zog diese Ziele aber in seinem jüngsten Ergebnisbericht zurück.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen