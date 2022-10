Übernahme Berichte: Elon Musk übernimmt Kontrolle bei Twitter – Chefriege entlassen

Elon Musk hat Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft, wie Medien berichten. Entlassende Top-Manager sollen aus der Zentrale geführt worden sein.

Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst nach langem Hin und Her nun doch gekauft. (Foto: Reuters) Twitter

San Franciso Elon Musk hat laut Medienberichten die Kontrolle über den Kurzmitteilungsdienst Twitter übernommen. Der 44 Milliarden Dollar schwere Kauf sei abgeschlossen, berichteten unter anderem CNBC, New York Times, Bloomberg und Insider. Eine Rückmeldung von Twitter auf eine Handelsblatt-Anfrage stand zunächst aus.

In einer seiner ersten Amtshandlungen soll Musk etliche Topmanager entlassen haben, darunter CEO Parag Agrawal und Ned Segal. Die New York Times berichtete, dass mindestens ein Top-Manager dabei gesehen wurde, wie er vom Sicherheitsdienst aus der Twitter-Firmenzentrale in San Francisco geführt wurde.

Musk hatte bis Freitag Zeit, die 44 Milliarden Dollar teure Übernahme von Twitter abzuschließen oder sich vor Gericht mit dem Unternehmen zu streiten. Am Mittwoch hatte Musk bereits die Twitter-Zentrale besucht und mit Mitarbeitenden gesprochen. Der Handel mit Twitter-Aktien wird von Freitag an ausgesetzt, wie die Börse in New York mitteilte.