Übernahme Berliner Steuer-App Taxfix übernimmt Konkurrenten

Taxfix schnappt sich Steuerbot und baut seine Marktführerschaft in Deutschland aus. Das Berliner Einhorn will weiter wachsen – und gibt für Steuerbot ein Versprechen ab.

Taxfix hat im vergangenen Jahr 200 Mitarbeiter eingestellt. (Foto: Tobias Koch) Martin Ott, CEO von Taxfix

Berlin Das Berliner Steuer-Start-up Taxfix schluckt den Wettbewerber Steuerbot aus Stuttgart und baut damit seine Marktführerschaft aus. Für Taxfix ist es die erste Übernahme seit der Gründung 2016. „Wir sind die beiden beliebtesten Apps und sind in den Jahren sehr stark gewachsen“, sagt Taxfix-Chef Martin Ott dem Handelsblatt.

Ott plant nicht, Steuerbot vom Markt verschwinden lassen. Stattdessen sollten erst einmal beide Produkte und Marken nebeneinander betrieben werden. Finanzielle Details zu dem Deal will der 45-Jährige nicht bekannt geben und sagt lediglich: „Die Steuerbot-Gründer und das Team werden Anteile an Taxfix erhalten.“

Die Übernahme des deutlich kleineren Konkurrenten, der bisher zur Haufe-Gruppe gehörte, fällt in eine Zeit, in der die Stimmung in der Branche verhalten ist. Technologieunternehmen wie Zalando und Delivery Hero, aber auch Start-ups wie Infarm haben Hunderte Mitarbeiter entlassen. Wagniskapitalgeber sind angesichts der Zinswende und anhaltender Wirtschaftsschwäche deutlich zurückhaltender bei Investitionen als noch während der Coronapandemie.