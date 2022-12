Übernahme Getir aus der Türkei kauft Berliner Lieferdienst Gorillas

In der jungen Branche kommt es zur ersten großen Übernahme. Bisher hat allerdings noch keiner der Schnelllieferdienste bewiesen, dass er in Deutschland profitabel sein kann.

Mit der Übernahme weitet Getir sein Geschäft vor allem in Deutschland und Großbritannien aus. (Foto: Bloomberg) Gorillas-Fahrer in London

Berlin, Frankfurt Nach zähen und langwierigen Verhandlungen übernimmt der türkische Schnelllieferdienst-Pionier Getir den Berliner Wettbewerber Gorillas und baut damit sein Angebot in Deutschland und Großbritannien deutlich aus. Der Deal zeige, dass Getir die Konsolidierung in dem Sektor antreibe, teilte das Unternehmen aus Istanbul am Freitag mit.

Damit kommt es zur ersten Mega-Übernahme in der in Deutschland noch sehr jungen Branche, die erst in der Corona-Pandemie mit Milliarden Euro an Wagniskapital aus der Taufe gehoben wurde.

Getir machte weder Angaben zum Kaufpreis noch zu der Firmenbewertung. Finanzkreisen zufolge beläuft sich der Wert des fusioniertes Unternehmens auf sieben Milliarden Dollar. Bei ihren jüngsten Finanzierungsrunden waren Gorillas und Getir zusammen noch mit der doppelten Summe bewertet worden.

Weder Gorillas noch Flink sind bisher profitabel