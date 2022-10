Übernahme Medienberichte: Elon Musk schließt Twitter-Kauf ab

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Elon Musk die 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter abgeschlossen. Bisherige CEO und CFO sind zurück getreten.

Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst nach langem Hin und Her nun doch gekauft. (Foto: Reuters) Twitter

San Franciso Elon Musk hat laut Medienberichten den Kurzmitteilungsdienst Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen. Der bisherige CEO Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal hätten das Unternehmen verlassen, berichtete unter anderem der US-Fernsehsender CNBC sowie die britische Zeitung „Financial Times“.

Der Handel mit Twitter-Aktien wird von Freitag an ausgesetzt, wie die Börse in New York mitteilte.

In Kürze mehr