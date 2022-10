Übernahme Musk will Twitter nun doch zum ursprünglichen Angebotspreis kaufen – Aktie steigt rasant

Kehrtwende in der Übernahmeschlacht: Elon Musk will Twitter nun wohl doch für 54,20 Dollar je Aktie kaufen. Zuletzt hatte der Milliardär Twitter irreführende Angaben vorgeworfen.

Elon Musk soll seinen Vorschlag in einem Brief dem Twitter-Verwaltungsrat unterbreitet haben. (Foto: AP) Kurznachrichtendienst

New York Der Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, vollzieht eine Kehrtwende im Streit über die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter. Wie die Agentur Bloomberg und das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider übereinstimmend melden, will der Milliardär das Unternehmen nun doch übernehmen.

Musk unterbreitete seinen Vorschlag demnach in einem Brief dem Twitter-Verwaltungsrat. Die Twitter-Aktien stiegen im New Yorker Handel nach Bekanntwerden der Nachricht um bis zu 18 Prozent, nachdem der Handel kurzzeitig ausgesetzt worden war.

Musk hatte seit Monaten versucht, aus seinem im April unterzeichneten Vertrag zur Übernahme von Twitter herauszukommen. So behauptete er zunächst, Twitter habe ihn über die Größe seiner Nutzerbasis und die Verbreitung von Fake-Konten, sogenannten Bots, getäuscht. Später warf er dem Twitter-Management den Bruch der Übernahmevereinbarung vor.

