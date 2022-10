Übernahme Musk will Twitter nun doch zum ursprünglichen Angebotspreis kaufen – Aktie steigt um 22 Prozent

Elon Musk soll seinen Vorschlag in einem Brief dem Twitter-Verwaltungsrat unterbreitet haben.

New York Der Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, vollzieht eine Kehrtwende im Streit über die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter. Der Milliardär will das Unternehmen nun doch übernehmen. Das bestätigte Musk am Dienstag in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuvor hatten die Agentur Bloomberg und das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider übereinstimmend darüber berichtet.

Musks Anwälte erklärten, er habe in einem Brief vorgeschlagen, den Deal zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von 54,20 Dollar pro Aktie durchzuführen. Die Twitter-Aktien stiegen im New Yorker Handel um 22 Prozent. Nach Veröffentlichung der Medienberichte war die Aktie bereits um 18 Prozent gestiegen und der Handel kurzzeitig ausgesetzt worden.

Musk hatte seit Monaten versucht, aus seinem im April unterzeichneten Vertrag zur Übernahme von Twitter herauszukommen. So behauptete er zunächst, Twitter habe ihn über die Größe seiner Nutzerbasis und die Verbreitung von Fake-Konten, sogenannten Bots, getäuscht. Später warf er dem Twitter-Management den Bruch der Übernahmevereinbarung vor.

Analysten zufolge kommt die erneute Kehrtwende vor dem Hintergrund des drohenden Gerichtsverfahrens vor dem Gericht in Delaware, das sowohl Musk als auch Twitter angerufen haben. Der Schritt sei „ein klares Zeichen dafür“, dass Musk erkannt habe, dass es höchst unwahrscheinlich sei, „gerichtlich gegen den Twitter-Vorstand zu gewinnen“, erklärte Wedbush-Analyst Dan Ives. „In Anbetracht der rechtlichen Hürden ist es ein kluger Schachzug von Musk, den Deal durchzuziehen.“

Der 44-Milliarden-Dollar-Deal wäre wahrscheinlich „so oder so“ durchgegangen. Aber „das Geschäft nach einem langen und hässlichen Gerichtsstreit in Delaware abschließen zu müssen, war kein ideales Szenario“. Nun in die Offensive zu gehen, erspare „massive rechtliche Kopfschmerzen“, so Ives. Das Risiko, dass die Übernahme am Ende an der Aufsicht scheitere, sei minimal. Dafür dürfte der neue Twitter-Eigner Musk „einen Feuersturm an Sorgen und Fragen bei den Nutzern und in seinem Umfeld auslösen“.

Offene Finanzierungsfrage

Sollte Twitter das erneuerte Kaufangebot annehmen, dann kommen beide Seiten um eine fünftägige Verhandlung herum, die die zuständige Richterin in Delaware für den 17. Oktober angesetzt hatte. Das Gericht hatte sich zuletzt in mehreren Verfahrensschritten im Sinne von Twitter positioniert, was in Musks Anwaltsteam offenbar die Sorgen vor einem Scheitern erhöht hatte.

Mit der Ankündigung, Twitter nun doch zu übernehmen, stellt sich erneut die Frage nach der Finanzierung der Übernahme und nach Musks Plänen für die Plattform.

Die Tesla-Aktie reagierte am Dienstag positiv auf die Nachricht. Offenbar setzen die Aktionäre nun darauf, dass endlich Klarheit in die monatelange Übernahmeschlacht kommt. Der Wirbel um den geplanten Twitter-Einstieg hatte den Kurs in den vergangenen Monaten belastet. Analysten fürchten, dass Musk zur Finanzierung größere Aktienpakete verkaufen muss – und Tesla damit auf Talfahrt schickt. Mehrere Shortseller wetten gegen den Tesla-Chef.

In Finanzkreisen wurde schon lange spekuliert, dass Musk mit seiner öffentlichen Kritik an Twitter vor allem den Kaufpreis drücken wolle. Seine Aktienpakete am Autobauer Tesla, die den Kauf absichern sollten, hatten im Tech-Abschwung 2022 an Wert verloren. Plötzlich erschien der Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar im Musk-Umfeld als überteuert.

„Die Führung von Twitter stellt eine zusätzliche Ablenkung für Musk dar in einer Zeit, in der das Umsatzwachstum von Tesla nur noch langsam vorankommt“, schrieb Musk-Kritiker Mark Spiegel von Stanphyl Capital dem Handelsblatt. „Wenn ich Tesla-Aktionär wäre, würde mich das nicht glücklich machen.“

Unklar ist, was Musk genau bei Twitter verändern möchte. Unter vielen Angestellten ist der Milliardär nicht gut gelitten. Twitter-Vorstandschef Parag Agrawal ist ihm in Abneigung verbunden. Gleichzeitig steckt Twitter seit Jahren in einer Strategiekrise.

Komplizierte Übernahme

Musk hatte bereits zum 31. Januar begonnen, Twitter-Aktien zu kaufen. Der Aufbau geschah zunächst heimlich, was ihm ein Verfahren bei der US-Börsenaufsicht SEC einbrachte. Diese wirft Musk vor, nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist über den Kauf informiert zu haben. Anfang April war der Milliardär mit mehr als neun Prozent der größte Einzelaktionär von Twitter und erklärte Mitte April seinen Übernahmewillen.

In der Folge beriet Musk mit zahlreichen Investoren und Tech-Milliardären über den Kauf von Twitter. In Anwaltsschreiben enthaltene SMS-Protokolle, die das Gericht in Delaware Ende vergangener Woche veröffentlicht hatte, erlaubten einen Einblick in die Kommunikation. Demnach dienten sich bei Musk über Wochen hinweg zahlreiche Kontakte und Geschäftsfreunde an, bei der Übernahme zu helfen.

Zu den Personen, die per SMS um die Aufmerksamkeit Musks buhlten, gehörten etwa Tech-Investor Marc Andreessen und der Chef der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried.

Sogar aus Deutschland wurde Musk angeschrieben: Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner bot demnach an, Twitter für Musk zu managen, wie zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. „Wir managen es für dich. Und errichten eine wahre Plattform für freie Meinungsäußerung“, schrieb Döpfner. „Es wird Spaß machen.“ Musk nannte den Plan eine „interessante Idee“, ging ausweislich der SMS-Nachrichten aber nicht auf das Angebot ein.

Musk verzichtete auf eine Due-Diligence-Prüfung und schloss Ende April einen Kaufvertrag mit Twitter, machte dann jedoch einen Rückzieher. Mitte Mai erklärte er, er werde den Deal vorübergehend auf Eis legen, und begründete dies damit, erst genaue Daten über den Anteil gefälschter Twitter-Konten haben zu wollen. Im Juli trat Musk formal zurück, Twitter klagte auf den Vollzug der geschlossenen Übernahmevereinbarung.

