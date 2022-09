Ohne Zustimmung der Nutzer können Videoaufnahmen von Amazon-Klingeln bei Sicherheitsbehörden landen. Datenschützer sind alarmiert und erwägen Bußgelder.

San Francisco Auch ohne richterlichen Beschluss oder Zustimmung der Nutzerschaft gewährt Amazon bei seinen smarten Türklingeln der Polizei in Deutschland Zugriff auf Daten wie Videoaufnahmen. In den USA hatten Datenschützer die Praxis kritisiert. Auf Handelsblatt-Anfrage räumte das Unternehmen ein, auch in Deutschland persönliche Daten an Ermittlungsbehörden zu übergeben.

Ein Amazon-Sprecher sagte, die Daten würden weitergegeben, „wenn die Strafverfolgung eine unmittelbare Bedrohung nachweisen kann und die Zeit drängt“. Dringlichkeitsanträge seien aber selten. Amazon beantwortete jedoch nicht, wie oft bereits in Deutschland Videoaufnahmen oder andere persönliche Daten an die Polizei oder andere Behörden übergeben worden sind.

Der SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann und Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink äußerten sich besorgt über den Umgang der Amazon-Tochter Ring mit personenbezogenen Daten. Zimmermann sagte, solange der Hersteller keine eigene Aussage zur rechtmäßigen Nutzung des Produkts gebe, seien „große Bedenken“ angemeldet. „Kritisch dürfte vor allem die anlasslose, längere Speicherung und Verarbeitung der Aufnahmen ohne Einwilligung sein.“

