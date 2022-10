Ukraine Elon Musk erfreut mit seinem „Friedensplan“ den Kreml

Im Mai 2021 moderierte der Tesla-Chef die in den USA berühmte Comedy-Sendung „Saturday Night Live“ – und machte seine Erkrankung an Asperger öffentlich.

Düsseldorf Mit seinem auf Twitter veröffentlichten „Friedensplan“ für die Ukraine hat Tesla-Chef Elon Musk international Empörung ausgelöst. Seinem Vorschlag vom Montag zufolge sollten die Einwohner der von Russland besetzten Gebiete im Osten des Landes „unter Aufsicht der Vereinten Nationen“ abstimmen, zu welchem Land sie gehören wollen. Die Krim solle endgültig Russland zugesprochen werden und die Ukraine sich als „neutral“ erklären.

Der ukrainische Präsident Selenski ließ daraufhin auf Twitter abstimmen, ob seine Follower lieber einen Elon Musk hätten, der die Ukraine unterstütze, oder lieber einen prorussischen. Der Botschafter des Landes in Deutschland, Andrij Melnyk, benutzte einen Kraftausdruck als „sehr diplomatische Antwort“.

Der russische Oppositionelle und frühere Schachweltmeister Garri Kasparow nannte die Ideen „moralische Idiotie“ und „eine Wiederholung der Propaganda des Kremls“. Zustimmung gab es lediglich von Kremlsprecher Dmitri Peskow, der am Dienstag erklärte, viele der Vorschläge des Milliardärs hätten „Aufmerksamkeit verdient“.

Der Sturm der Entrüstung war leicht vorherzusehen. Worauf sich die Frage stellt: Warum macht Musk das? Will er sich um jeden Preis in den Vordergrund drängen und Aufmerksamkeit bekommen? Oder lebt der reichste Mensch der Welt in einer Blase und überschätzt sich maßlos?

Eine Rückschau auf Musks Biografie deutet auf einen anderen Grund hin. Der Vorschlag deckt sich mit langjährigen Verhaltensmustern des 51-Jährigen. Mit Intelligenz und Abstraktionsfähigkeit analysiert Musk technische und unternehmerische Probleme. Das hat oft zu ungewöhnlichen und manchmal genialen Lösungen geführt. Gleichzeitig zeigte Musk wenig Gespür für die emotionalen Konsequenzen seiner Ideen.

Musk zerlegt Probleme in ihre Bestandteile

Gefühle spielen bei Musk eine untergeordnete Rolle. Das geht einher mit der Managementphilosophie von Musk, dem „First Principle Thinking“: Jedes Problem wird wie in der Physik in seine elementaren Bestandteile zerlegt, um von da ausgehend Lösungen zu finden, ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten.

Ein Beispiel ist seine Raumfahrtfirma SpaceX: Musk rechnete vor gut zwei Jahrzehnten aus, wie teuer die Bestandteile einer Rakete sind, und verglich sie mit den Preisen am Markt. Die Differenz war so groß, dass seine Schlussfolgerung war: Es lohnt sich, die Raketen selbst zu bauen. Ein technisch wahnsinnig schwieriges Unterfangen, SpaceX stand wiederholt vor dem Aus. Heute ist es eines der am höchsten bewerteten Privatunternehmen der Welt.

Wie wenig sich Musk um die Meinung anderer kümmert, zeigte sich in seinen Unternehmen. Immer wieder legte Musk außerordentlich große Härte gegenüber sich selbst, aber auch seinen Mitarbeitern an den Tag. Fristlose Kündigungen und Schreianfälle sind keine Seltenheit, wie Biografen in zahlreichen Büchern und Artikeln beschreiben.

Dahinter steckt kein Sadismus, sondern eine Lebenseinstellung: Musk arbeitet extrem viel und hart. Oft erzählt er von Übernachtungen in Fabriken und Konferenzräumen. Das Gleiche erwartet er von seinen Angestellten. „Ich könnte auf meiner privaten Insel mit nackten Supermodels leben und Mai Tais trinken – aber ich mache das nicht“, soll Musk beispielsweise seinen Leuten vorhalten, wie „Wall Street Journal“-Reporter Tim Higgins in seinem Buch „Power Play“ schreibt.

Elon Musk auf Twitter: „Offensichtlich für die Ukraine“

Ein Grund für dieses Verhalten liegt auch in Musks Asperger-Erkrankung, eine Art Autismus. Die machte der Tesla-Chef vor mehr als einem Jahr öffentlich. Die ist für Außenstehende schwer zu erkennen und geht einher mit eingeschränktem Einfühlungsvermögen, schwacher sozialer Kompetenz und oft introvertierten Interessen – sei es Programmieren, Physik oder Raumfahrt wie bei Musk.

Den Punkt sprach auch Renata Konkoly auf Twitter an: „Ich bin selbst ein Aspie“, schrieb die Ungarin als Reaktion auf den Friedensvorschlag, „und ich verstehe, dass er hyperfokussiert auf das Thema ist“. Aber Musks Tweets würden „nicht helfen – in Wirklichkeit machen sie die Ukrainer wütend“.

Darauf antwortete Musk: „Sie nehmen an, dass ich mich beliebt machen will. Das ist mir egal. Mir ist aber nicht egal, dass Millionen Menschen grundlos für genau das gleiche Ergebnis sterben werden.“ Russland habe mehr als die dreifache Bevölkerung der Ukraine, sodass ein Sieg der Ukraine in einem totalen Krieg unwahrscheinlich sei.

Der Versuch des Tesla-Chefs, seine vermeintlich rationale Denkweise auf politische Fragen zu übertragen, darf als gescheitert betrachtet werden. Dabei zählte Musk zu den frühen Unterstützern der Ukraine und stellte dem Land das für die Kommunikationsinfrastruktur immens wichtige Satelliteninternet von Starlink kostenlos zur Verfügung.

Diese Hilfen hätten mittlerweile einen Wert von 80 Millionen Dollar erreicht, erklärte Musk. „Unsere Unterstützung für Russland: null Dollar“, schrieb er auf Twitter. „Offensichtlich sind wir für die Ukraine.“

