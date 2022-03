Ukraine-Krieg Deutsche Telekom zieht sich nun doch aus Russland zurück

Die Telekom schließt ihre Dependancen in Russland mit sofortiger Wirkung. In den vergangenen Wochen war der Druck auf die Konzernführung gestiegen.

Die Aufgaben der russischen Mitarbeiter sollen nun von anderen Standorten aus erledigt werden. (Foto: imago images/Marc John) Deutsche Telekom

Hamburg Die Deutsche Telekom hat wegen des Ukrainekrieges ihre Software-Entwicklungsstandorte in Sankt Petersburg, Moskau und Woronesch geschlossen. Die Aktivitäten in Russland seien eingestellt worden, teilte der Bonner Dax-Konzern am Donnerstagabend auf seiner Website mit. Auch die Website der russischen Tochter wurde offenbar abgeschaltet.

Bislang hatten rund 2000 Menschen – hauptsächlich IT-Spezialisten – in Russland für die Telekom-Töchter IT- und Global Business Solutions gearbeitet. „In den vergangenen Wochen haben wir diesen Mitarbeitenden angeboten, außerhalb Russlands zu arbeiten“, hieß es nun. Viele hätten diese Möglichkeit genutzt und das Land verlassen.

Genauere Angaben machte der Konzern dazu nicht. Bereits bei der jüngsten Bilanzpressekonferenz hatte Telekom-Finanzvorstand Christian Illek angekündigt, manchen Mitarbeitern Visa anbieten zu wollen, damit sie von einem anderen Land aus für die Telekom weiter arbeiten können.