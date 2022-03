Ukraine-Krieg Mit diesen Ideen unterstützen Gründer geflüchtete Ukrainer

Berlin, Düsseldorf Als Gustavo Iwanaga am Morgen des 24. Februar in den Nachrichten die Bilder des russischen Einmarsches in die Ukraine sieht, steht für ihn gleich fest, dass er den Menschen vor Ort helfen will. Die ersten Tage nach Kriegsbeginn nutzt der IT-Spezialist, der bei Google in München als Projektmanager arbeitet, zur Recherche. Seine Beobachtung: Zahlreiche Organisationen und Unternehmen mobilisieren Hilfen für die Menschen vor Ort und auf der Flucht.

Das Problem: „Offenbar hat niemand den Überblick, wo gerade was gebraucht wird und wer welche Hilfen organisiert hat“, sagt Iwanaga. Mit einer Softwarelösung will er das ändern.

Derzeit gründen viele Unternehmer soziale Start-ups, um gegen die aktuellen Krisen anzukämpfen, beobachtet Karin Kreutzer, Professorin für Social Business an der EBS Universität in Wiesbaden. Der Krieg in der Ukraine ist das aktuellste Beispiel. „Aber auch die Coronapandemie oder der Klimawandel bewegen Menschen zum Umdenken“, erklärt Kreutzer. „Diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass sozialunternehmerische Geschäftsmodelle attraktiver werden und dass sie zum Bekämpfen der Krisen gefragte Partner sind.“

Auch Iwanagas Idee findet weltweit Anklang. Auf LinkedIn meldeten sich mehr als tausend interessierte Nutzer. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und aus über 70 verschiedenen Ländern – auch Menschen aus der Ukraine sind dabei.

Bei Google hat sich Iwanaga inzwischen eine Auszeit genommen und widmet sich rund um die Uhr dem Krisenprojekt. Zusammen mit dem Team, das sich „Ukraine Global Taskforce“ nennt, hat er eine Software entwickelt, die Informationen von Menschen in der Ukraine sammelt und Helfenden zur Verfügung stellt.

Menschen, die sich zum Teil in Kellern und Bunkern versteckt halten, geben in einer App an, wo sie sind und was sie benötigen. Die Anfragen laufen in einer zentralen Übersichtskarte zusammen, die das Team Hilfsorganisationen zur Verfügung stellt. Das ermöglicht einen schnellen Überblick und eine bessere Koordination der Hilfstransporte. Schon bald sollen zudem Rückmeldungen der Helfenden möglich sein. Erklärt sich also eine Initiative bereit, eine Anfrage zu übernehmen, verschwindet diese von der Karte.

Seit vergangenem Freitag ist die App online. Seither haben 3000 Ukrainer Hilfe angefragt, sie bitten unter anderem um Medikamente, Batterien, Decken oder Lebensmittel. Jetzt sind die Entwickler darauf angewiesen, dass möglichst viele Menschen vor Ort von der App erfahren und der Taskforce vertrauen. Um zu verhindern, dass sensible Daten in die falschen Hände geraten, werden die Informationen nur Hilfsinitiativen zur Verfügung gestellt, die sich im Vorfeld registriert und verifiziert haben.

Job-Plattformen für Geflüchtete

Datensicherheit ist auch Marcus Diekmann wichtig. Der E-Commerce-Experte ist Geschäftsführer einer Tochter der Textilkette Peek & Cloppenburg und sitzt im Beirat des Fahrradhändlers Rose Bikes. Zusammen mit den Digitalunternehmen Business-on.de, Minubo, Vow to the New und Shopware hat er unter jobaidukraine.com ein Arbeitsplatz-Vermittlungsportal für ukrainische Geflüchtete aufgebaut.

Auf die Idee gebracht habe ihn sein ehemaliges Au-pair Paulina, die in der Ukraine lebt, berichtet er. Mehrfach habe er versucht, sie zu überzeugen, nach Deutschland zu fliehen. Immer wieder habe sie mit der Begründung abgelehnt, vor Ort keinen Job zu haben.

Seit dem 9. März ist die Plattform online, 10.000 Stellen werden derzeit europaweit angeboten. Darunter sind auch Angebote für Remote-Arbeit. So sollen Menschen, die aktuell noch in der Ukraine sind, für europäische Nachbarländer arbeiten können. 30.000 Besucher verzeichnet die Webseite pro Tag. Etwa tausend Arbeitsplätze seien insgesamt bereits vermittelt worden, schätzt Diekmann. Auch Paulina, die inzwischen sicher in Deutschland angekommen ist, hat darüber einen Job gefunden.

Insbesondere die Branchen IT, Pflege, Handel, Gastro und Handwerk würden sich über neue Mitarbeiter freuen. „Wir verteilen keine Almosen, die Menschen aus der Ukraine werden hier dringend gebraucht“, sagt Diekmann in Hinblick auf den Fachkräftemangel in Deutschland.

Stellenangebote von Flixbus, Zalando und Intel

Mit der Idee einer Job-Plattform ist der Unternehmer nicht allein. Auch die Ukrainer Ivan Kychatyi und Nikita Overchyk, die seit einigen Jahren in Berlin leben, wollen Geflüchteten in ihrer neuen Heimat so schnell wie möglich einen neuen Arbeitsplatz vermitteln. Unterstützt von Meta und Axel Springer haben sie innerhalb weniger Tage „UA Talents“ an den Start gebracht.

„Viele Nutzer schätzen an unserer Plattform, dass sie von Ukrainern für Ukrainer ist“, sagt Kychatyi. Firmen, die dort inserieren, wüssten, dass die Bewerber schnell einen Job bräuchten, und wollten den Flüchtlingen direkt helfen.

Am 7. März ging die Internetseite online. UA Talents richtet sich nicht nur an Ukrainer, die ins europäische Ausland geflohen sind, sondern auch an Binnenflüchtlinge. Mehr als 8000 vakante Jobs von 3000 Firmen sind gelistet, darunter Offerten von Flixbus, Zalando oder Intel. „Wir sind mit Technologiejobs gestartet, weil viele Ukrainer gute IT-Kenntnisse haben und Tech-Firmen schnelle Entscheidungen treffen“, sagt Overchyk. Die Gründer wollen das Angebot jedoch bald auf weitere Branchen ausweiten.

UA Talents arbeitet mit einem Kernteam von sieben Mitgliedern, insgesamt zählt das Start-up 30 freiwillige Unterstützer. Wie viele Jobs die Gründer vermittelt haben, können sie noch nicht sagen. Nur so viel: Die Plattform zählte in den ersten 15 Tagen 400.000 Besucher, vor allem aus Deutschland, Ukraine, Polen und den Niederlanden. Die Gründer sagen: „Wir haben kaum Zeit, über die schrecklich Lage in der Ukraine zu reflektieren, wir arbeiten 18 Stunden am Tag und wollen helfen.“

Auch Jobaidukraine will sein Angebot weiter ausbauen. Hinzukommen soll etwa die Vermittlung von Wohnungen und Ausbildungen. In Zukunft soll sich die Plattform zudem nicht weiter auf ukrainische Geflüchtete begrenzen. Der Verein will sich um „alle Flüchtlinge kümmern, die in Europa Fuß fassen wollen“. Initiator Marcus Diekmann rechnet damit, dass die aktuellen Herausforderungen in Zukunft wieder – und mit Hinblick auf die fortschreitende Klimakrise vielleicht sogar öfter – auftauchen werden.

Die Gründer von Ukraine Global Task Force planen ebenfalls langfristig. Die Initiative hat zuletzt eine NGO mit dem Namen „Stronger Global Taskforce“ angemeldet. Dass die Ukraine nicht im Namen vorkommt, soll verdeutlichen, dass sich ihre technologische Lösung auch auf die nächste Krise übertragen lässt.

