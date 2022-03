Ukraine-Krieg Stützt chinesischer IT-Konzern Russland? Bayern-Star Lewandowski bricht mit Huawei

Der chinesische Netzwerkausrüster sollte Russland helfen, unabhängig von westlicher Technologie zu werden. Ein wichtiger Werbepartner wendet sich jetzt ab.

Der Fußballspieler beendet die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei. (Foto: Reuters) Bayern-Stürmer Robert Lewandowski

Peking FC-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat am Dienstag angekündigt, sich von seinem Sponsor Huawei zu trennen. Als Grund nennen polnische Medien die Geschäfte des chinesischen Netzwerkausrüsters in Russland. Einem Bericht des britischen Boulevardmediums „Daily Mail“ zufolge soll Huawei Russland dabei unterstützt haben, die nach einem Hackerangriff gestörte Internetinfrastruktur wieder zu reparieren.

Das Blatt verweist auf Berichte in chinesischen Onlinemedien, die inzwischen gelöscht seien. In einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bezeichnete die polnische Huawei-Tochter die Meldungen als „Fake News“. Eine Anfrage des Handelsblatts blieb bis zum Abend Pekinger Zeit unbeantwortet. Westliche IT-Ausrüster wie Ericsson und Nokia haben infolge der russischen Invasion in die Ukraine Lieferungen nach Russland gestoppt.

Huawei ist seit den 1990er-Jahren in Russland vertreten. Der chinesische Konzern hat in den vergangenen Jahren massiv davon profitiert, dass die russische Staatsführung die Abhängigkeit von westlichen Technologien reduzieren will.