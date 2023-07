Wir haben drei Unternehmensberatungen gefragt, wie das Handelsblatt im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz bestehen kann. Hier lesen Sie, was sie uns geraten haben.

Düsseldorf Künstlich intelligente Software (KI) verändert schon heute, wie wir Medien konsumieren, wie wir uns informieren – und wie sich mit Journalismus Geld verdienen lässt. Es ist eine neue Realität, auf die sich Medienhäuser wie die Handelsblatt Media Group schnell einstellen müssen.

Warum ist das wichtig?

„Neue KI-Tools vereinfachen die Generierung von Inhalten enorm“, schreibt etwa die Unternehmensberatung Alexander Thamm. „Zu befürchten ist, dass das Internet von Texten, Bildern und Videos mit oft mangelhafter Qualität geflutet wird. Hinzu kommen absichtlich zur Manipulation erstellte Fake News oder -Bilder.“

Das Foto von der Rauchwolke am Pentagon zeigt, wie kritisch diese Entwicklung ist: Als das Bild im Mai für kurze Zeit im Netz kursierte, glaubten viele an einen Anschlag am US-Verteidigungsministerium. An der Börse sackte kurzzeitig sogar der US-Aktienindex S&P 500 ab. Dabei war das Fake-Foto noch nicht einmal besonders gut gemacht.

