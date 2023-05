US-Arbeitsmarkt Warum die Burgerkette Wendy’s KI am Schalter einsetzt

In den USA wird Künstliche Intelligenz schon zum Alltagsbegleiter. Ein Pilotprojekt mit Google soll nun am Beispiel der Burger-Bestellung zeigen: Es geht schon ohne Mensch.

Bei einigen Schaltern wird getestet, ob die Bestellung ohne Mensch auskommt. (Foto: Reuters) Filiale von Wendy’s

San Francisco In den USA werden Angestellte der Burgerkette Wendy’s schon ab Juni mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) zusammenarbeiten. Das Fast-Food-Unternehmen kündigte am Dienstag Pilotversuche an, in denen Kundinnen am Drive-Through-Schalter weiterhin aus dem Auto heraus bestellen können – aber nicht bei einem menschlichen Mitarbeiter, sondern per Spracheingabe bei einer KI.

Die Systemgastronomen setzen in den USA gut 1,7 Milliarden Dollar um und beschäftigen bisher rund 14.500 Mitarbeitende. Der Kette mit Tausenden Filialen soll eine Partnerschaft mit Google bei der Digitalisierung helfen.

Wendy’s-CEO Todd Penegor beschwor in der Mitteilung den Innovationsgeist seines Unternehmens – am Beispiel des Drive-Through-Schalters: „Wendy’s führte vor mehr als 50 Jahren das erste moderne Abholfenster in der Branche ein.“ Mit Google wolle das Unternehmen nun die technologische Innovation einleiten.