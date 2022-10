US-Kurznachrichtendienst Elon Musk übernimmt Kontrolle bei Twitter – Chefriege entlassen

San Francisco Elon Musk hat den rund 44 Milliarden Dollar teuren Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter abgeschlossen. Twitter informierte die US-Wertpapieraufsicht SEC am Freitag über den Rückzug von der Börse und bestätigte damit den Vollzug der Übernahme.

Damit endet ein monatelanges Hin und Her, das zwischenzeitlich auf einen brisanten Gerichtsprozess zusteuerte. Musk nimmt das Online-Netzwerk nun in Privatbesitz – die New York Stock Exchange hat die Aktien bereits aus dem Handel genommen. Elon Musk schrieb am frühen Freitagmorgen auf Twitter: „Der Vogel ist befreit“ – eine Anspielung auf das Logo des Netzwerks.

In einer seiner ersten Amtshandlungen soll Musk laut übereinstimmenden Medienberichten etliche Topmanager entlassen haben, darunter Vorstandschef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Topmanagerin Vijaya Gadde sei unter den Entlassenen, hieß es.

Agrawal und Segal seien von Sicherheitskräften aus der Twitter-Zentrale in San Francisco geleitet worden, sagten mehrere Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Offiziell ist noch unklar, welche Rolle Musk selbst bei Twitter spielen will. Der Milliardär änderte am Freitagmorgen die Selbstbeschreibung auf seinem Twitter-Account auf „Chief Twit“. Laut einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg könnte Musk nach dem Kauf von Twitter zunächst selbst den Chefposten übernehmen.

Auf lange Sicht könne er den Spitzenjob aber an jemand anderen abgeben, heißt es in dem Bericht weiter. Musk wolle auch seine Ankündigung umsetzen, lebenslange Sperren für Nutzer bei Twitter abzuschaffen.

Musk hatte bis Freitag Zeit, die Übernahme von Twitter abzuschließen oder sich vor Gericht mit dem Unternehmen zu streiten. Am Mittwoch hatte Musk bereits die Twitter-Zentrale besucht und mit Mitarbeitern gesprochen. Der Handel mit Twitter-Aktien wird von Freitag an ausgesetzt, wie die Börse in New York mitteilte.

Analyst Dan Ives vom Vermögensverwalter Wedbush sagte: „Der 44-Milliarden-Dollar-Preis für Twitter wird als eine der am meisten überbezahlten Tech-Akquisitionen in die Geschichte eingehen.“ Ein realistischer Wert für die Plattform würde bei etwa 25 Milliarden Dollar liegen, vermutete Ives. Musk sei aber nicht mehr aus dem Kauf herausgekommen.

Die entlassenen Führungskräfte bei Twitter sollen millionenschwere Abfindungen erhalten, berichtete ein Insider. Demnach bekommt Agrawal 38,7 Millionen Dollar und Segal 25,4 Millionen Dollar.

Entlassung nach einem „sehr guten Gespräch“ mit Musk

Die kaufmännische Leiterin Sarah Personette hatte noch Stunden zuvor getwittert, sie habe ein sehr gutes Gespräch mit Musk gehabt. Auch sie soll entlassen worden sein.

Gegenüber Investoren soll Musk angekündigt haben, 75 Prozent der Angestellten von Twitter zu entlassen. Twitter und Musk hatten diese Zahl jedoch als Falschaussage bezeichnet. Twitter hatte zum Ende des vergangenen Jahres 7.500 Mitarbeiter.

Elon Musk hatte im April angekündigt, Twitter zu kaufen. Er hatte einen Kaufvertrag unterschrieben und im Vorfeld gesagt, er werde auf eine intensive Buchprüfung verzichten. Dann hatte Musk dem Twitter-Management jedoch vorgeworfen, die Zahl von gefälschten Accounts auf der Plattform als zu gering angegeben zu haben.

Musk hatte schließlich den Kaufvertrag gekündigt. Daraufhin hatte Twitter Klage gegen Musk eingereicht, um den Kauf zu erzwingen.

Anfang Oktober änderte Musk seine Meinung und sagte, er wolle die Übernahme von Twitter zum ursprünglichen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie doch fortsetzen, wenn der soziale Nachrichtendienst seine Rechtsstreitigkeiten aufgibt. Die Anwälte von Twitter misstrauten Musks Beweggründen und erklärten, der Vorschlag des Tesla-Chefs sei eine Einladung zu weiterem Unfug und Verzögerungen.

Eine Richterin des zuständigen Gerichtes in Delaware hatte schließlich entschieden, dass Musk bis zum 28. Oktober Zeit habe, den Twitter-Deal abzuschließen oder vor Gericht zu gehen.

Am Donnerstag hatte sich Musk in einem offenen Brief an die Anzeigenkunden von Twitter gewendet. Das Portal dürfe kein „Ort des Grauens“ werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne, erklärte Musk. Die Plattform müsse „warm und einladend für alle“ sein.

Darf Trump zurück auf Twitter?

Musk hatte den Kauf zuvor stets mit dem Anliegen begründet, die Redefreiheit zu stärken. Kritiker sind besorgt, dass der Eigentümerwechsel zu weniger moderierten Inhalten auf dem Netzwerk führt und so Hass und Hetze Vorschub leistet. Das könnte Werbekunden abschrecken. Der Technologieinvestor Sriram Krishnan vom Fonds a16z sagte: „Ich bin wirklich gespannt auf die Zukunft von Twitter. Diese Plattform hat mir und unzähligen anderen so viel gegeben.“

Die Bundesregierung erklärte am Freitag, die Entwicklung bei Twitter nach Musks Übernahme „sehr genau“ beobachten zu wollen. EU-Industriekommissar Thierry Breton warnte Musk per Tweet, den Kurznachrichtendienst zu einer unregulierten Plattform zu machen: „In Europa wird der Vogel nach unseren EU-Regeln fliegen“.

Musk wird auch über die künftige Rolle des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf der Plattform entscheiden. Die Twitter-Führung hatte Trumps Account gesperrt, nachdem Trump-Anhänger vergangenes Jahr das US-Kapitol gestürmt hatten. Musk hatte jedoch angekündigt, die Sperre von Trump aufheben zu wollen. Die Verbannung sei „moralisch falsch und schlichtweg dumm“ gewesen, hatte Musk im Mai gesagt.

Musk übernimmt Twitter und entlässt Chefriege

Der ehemalige US-Präsident zeigte sich am Freitag erfreut über die Übernahme. „Ich bin sehr froh, dass Twitter jetzt in vernünftigen Händen ist und nicht mehr von linksradikalen Spinnern und Verrückten geführt wird, die unser Land wirklich hassen“, schrieb Trump auf der von ihm mitgegründeten Social-Media-Plattfrom „Truth Social“. Twitter müsse nun hart daran arbeiten, sich von all den Bots und gefälschten Konten zu befreien, die dem Online-Dienst geschadet hätten. „Es wird viel kleiner sein, aber besser“, schrieb er.

Zum Zeitpunkt seiner Sperrung nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hatte Trump mehr als 88 Millionen Follower. „Permanente Verbote untergraben das Vertrauen in Twitter als Ort, an dem jeder seine Meinung äußern kann, grundlegend“, sagte Musk.

Twitter könnte Universalapp „X“ werden

Musk hatte bereits erste Ankündigungen gemacht, in welche Richtung er Twitter weiterentwickeln könne. In einer Fragerunde mit Twitter-Beschäftigten hatte er laut einem Bericht des US-Portals „Business Insider“ gesagt: „Stellen Sie es sich wie WeChat in China vor, das jetzt großartig ist, aber es gibt kein WeChat-Äquivalent außerhalb von China.“ Es gebe nun die Chance, etwas Vergleichbares zu entwickeln.

Der Tesla-Chef führte laut Insidern weiter aus: „In China lebt man praktisch auf WeChat, weil diese App so hilfreich und nützlich für das tägliche Leben ist. Ich denke, wenn wir das mit Twitter erreichen oder auch nur annähernd erreichen, wäre das ein Erfolg.“

WeChat ist eine Universal-App des chinesischen Technologiekonzerns Tencent. Firmengründer Ma Huateng, besser bekannt als Pony Ma, hatte WeChat als Kopie des Messenger-Dienstes WhatsApp 2011 entwickeln lassen.

Reiseunternehmen lassen ihre Kunden per WeChat den nächsten Trip planen, wickeln die Abrechnung ab und verschicken QR-Codes, um die Türen zum gebuchten Hotel zu öffnen. Medienunternehmen verbreiten ihre Nachrichten per WeChat, geben Nutzern die Möglichkeit, mit Journalisten zu interagieren und an virtuellen Konferenzen teilzunehmen. Selbst ein Scheidungsantrag lässt sich heute per WeChat einreichen. Insgesamt zählt die Plattform mehr als 1,3 Milliarden monatlich aktive Nutzer.

WeChat wird von Kritikern als perfektes Instrument zur staatlichen Überwachung bezeichnet. Das führte zu großem Misstrauen gegenüber WeChat im Rest der Welt. In Indien wurde WeChat zwischenzeitlich gesperrt, und der ehemalige US-Präsident Donald Trump diskutierte öffentlich mehrmals über eine Einschränkung oder gar ein Verbot von WeChat.

