US-Onlineriese Facebook-Konzern Meta entlässt 11.000 Mitarbeiter

Menlo Park Der Facebook-Konzern Meta entlässt beim größten Stellenabbau seiner Geschichte mehr als 11 000 Mitarbeiter. Das seien etwa 13 Prozent der Belegschaft, teilte Konzernchef Mark Zuckerberg am Mittwoch mit. Zuletzt hatte der Konzern 87.000 Mitarbeiter.

Damit bestätigt sich, was bereits seit Montag durch die Medien geht: Das „Wall Street Journal“ hatte als erstes berichtet, dass Massenentlassungen beim Silicon-Valley-Konzern geplant seien.

Die Talfahrt bei Meta ging zuletzt weiter. Der Gewinn brach im dritten Quartal um etwa die Hälfte auf 4,4 Milliarden Dollar ein. Das war das schlechteste Ergebnis seit 2019 und der vierte Rückgang hintereinander.

Außerdem verbuchte das Online-Netzwerk das zweite Umsatzminus in Folge. Die Erlöse schrumpften im Sommer-Quartal um vier Prozent auf 27,71 Milliarden Dollar.

Das Kerngeschäft mit Werbung in Onlinediensten wie Facebook und Instagram wirft weniger Einnahmen als bisher ab. Denn angesichts hoher Inflation und Konjunktursorgen sind die Werbekunden sparsamer.

Zugleich verschlingt die von Gründer und Chef Mark Zuckerberg vorangetriebene Entwicklung virtueller Welten unter dem Schlagwort Metaverse immer mehr Geld. Der Aktienkurs ist seit Monaten unter Druck, weil Anleger die Metaverse-Investitionen zu hoch finden. Zuckerberg hatte zuletzt bereits angekündigt, dass die Beschäftigtenzahl bei Meta vorerst nicht mehr wachsen und im kommenden Jahr auch schrumpfen könne, weil sie der Konzern auf weniger Bereiche konzentrieren werde.

Setzt beim Personal großzügig den Rotstift an. (Foto: Reuters) Mark Zuckerberg

Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar an – bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar in dem Bereich. Und Zuckerberg kündigte an, dass die Verluste der Reality Labs im kommenden Jahr noch „erheblich wachsen“ würden.

