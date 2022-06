US-Softwarehersteller Drama um Kundenmanager Zendesk endet mit Verkauf an Investor

Für zehn Milliarden Dollar nehmen Investoren den Chatbot-Experten Zendesk von der Börse. Im Februar hatte die Firma ein Übernahmeangebot von 17 Milliarden Dollar abgelehnt.

Nach Ende des Deals soll der 2007 in Kopenhagen gegründete Kundenmanagement-Spezialist von der Börse genommen werden. Zendesk-Chef und Mitgründer Mikkel Svane

San Francisco Streit mit aktivistischen Investoren, Einbruch an der Börse und gescheiterte Übernahmen: Nach schwierigen Monaten hat der US-Softwarehersteller Zendesk einem 10,2 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot zugestimmt. Die Gruppe um Permira und Hellman & Friedman will das Unternehmen von der Börse nehmen, teilte Zendesk am Freitag mit. Zendesk wollte sich auf Anfrage nicht zu den weiteren Details des Deals äußern.

Die Offerte in Höhe von 77,50 Dollar je Aktie entspricht einem Aufschlag von rund 34 Prozent zum Schlusskurs vom Donnerstag. Vorbörslich legte das Papier am Freitag 29 Prozent zu. Der Preis ist im Vergleich zur Börsenbewertung von vor wenigen Monaten gering. Alleine in Vergleich zum Oktober hatte Zendesk zwischenzeitig rund 60 Prozent an Marktkapitalisierung eingebüßt.