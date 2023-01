US-Softwarehersteller SAP-Konkurrent Salesforce baut jede zehnte Stelle ab – Aktie steigt um gut drei Prozent

Nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr verkündet Salesforce Maßnahmen zur Kostensenkung. Konzernchef Marc Benioff rechnet mit einem weiter schwierigen Umfeld.

San Francisco Der US-Softwarehersteller Salesforce will im schwierigeren Geschäftsumfeld rund jeden zehnten Mitarbeiter loswerden. Der Rivale des Dax-Konzerns SAP kündigte am Mittwoch eine Restrukturierung zur Kostensenkung an, in deren Rahmen die Jobs gestrichen und auch Büroräume abgegeben werden sollen. Zuletzt hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79.000 Mitarbeiter.

Bevor die geplanten Einsparungen zum Tragen kommen, erwartet das Management erst einmal Kosten von etwa 1,4 bis 2,1 Milliarden US-Dollar (1,3 bis 2 Milliarden Euro). Hiervon entfielen 800 Millionen bis eine Milliarde Dollar auf das laufende Quartal.

„Das Umfeld bleibt schwierig und unsere Kunden gehen bei ihren Kaufentscheidungen mit mehr Bedacht vor“, schrieb Co-Chef Marc Benioff in einem Mitarbeiter-Brief.

Nach enttäuschendem Börsenjahr: Salesforce-Aktien steigen

Als Reaktion auf den Job-Abbau stiegen die Salesforce-Aktien im vorbörslichen US-Geschäft um gut drei Prozent. Das abgelaufene Börsenjahr war mit einem Minus von fast 50 Prozent allerdings das schwärzeste des Konzerns seit 2008.

Salesforce hatte Investoren erst Ende November mit dem Ausblick für das Schlussquartal enttäuscht. Zudem hatte der Konzern damals mitgeteilt, dass Co-Konzernchef Bret Taylor Ende Januar seinen Posten räume. Zuletzt hatten auch weitere Tech-Konzerne aus den USA mit großen Stellenstreichungen versucht, die Kosten zu senken, darunter Twitter und die Facebook-Mutter Meta Platforms.