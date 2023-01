USA Meta lässt Trump zurück auf Facebook und Instagram mit „neuen Leitplanken zur Abschreckung“

Aufgrund seiner Rolle beim Angriff auf das Kapitol in Washington wurde der US-Präsident auf den Plattformen gesperrt. Nach Twitter darf er nun auch auf Facebook und Instagram zurück.

Der Facebook-Account des damaligen US-Präsidenten war nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Capitol gesperrt worden. (Foto: AP) Donald Trump

San Francisco Zwei Jahre nach seiner Sperre bekommt Donald Trump den Zugang zu seinen Accounts mit Millionen von Followern auf Facebook und Instagram zurück. Das kündigte der Meta-Konzern am Mittwoch an, dem die Plattform gehört. Meta hatte den ehemaligen Präsidenten aufgrund seiner Rolle im Angriff auf das Kapitolgebäude in Washington gesperrt.

Metas-Cheflobbyist Nick Clegg kündigte in einem Blogbeitrag neue Schranken an, um einen Missbrauch der Plattform zu verhindern. „Die Öffentlichkeit sollte hören können, was ihre Politiker sagen - das Gute, das Schlechte und das Hässliche -, damit sie an der Wahlurne eine fundierte Entscheidung treffen kann", schrieb Clegg.

Weiter führte Clegg aus: „Das bedeutet aber nicht, dass es keine Grenzen für die Äußerungen auf unserer Plattform gibt. Wenn ein klares Risiko besteht, der realen Welt zu schaden - eine bewusst hohe Messlatte für Meta, um in den öffentlichen Diskurs einzugreifen - handeln wir.“