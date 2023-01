USA Meta lässt Trump zurück auf Facebook und Instagram

Aufgrund seiner Rolle beim Kapitolsturm in Washington wurde der US-Präsident auf den Plattformen gesperrt. Nach Twitter kehrt er nun auch auf Facebook und Instagram zurück.

Der Facebook-Account des damaligen US-Präsidenten war nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Capitol gesperrt worden. (Foto: AP) Donald Trump

San Francisco Zwei Jahre nach seiner Sperre bekommt Donald Trump den Zugang zu seinen Accounts mit Millionen von Followern auf Facebook und Instagram zurück. Das kündigte der Meta-Konzern am Mittwoch an, dem die Plattform gehört. Meta hatte den ehemaligen Präsidenten aufgrund seiner Rolle im Angriff auf das US-Kapitol in Washington gesperrt.

Metas Cheflobbyist Nick Clegg kündigte in einem Blogbeitrag neue Schranken an, um einen Missbrauch der Plattform zu verhindern. „Die Öffentlichkeit sollte hören können, was ihre Politiker sagen - das Gute, das Schlechte und das Hässliche -, damit sie an der Wahlurne eine fundierte Entscheidung treffen kann“, schrieb Clegg.

Weiter führte Clegg aus: „Das bedeutet aber nicht, dass es keine Grenzen für die Äußerungen auf unserer Plattform gibt. Wenn ein klares Risiko besteht, der realen Welt zu schaden - eine bewusst hohe Messlatte für Meta, um in den öffentlichen Diskurs einzugreifen - handeln wir.“