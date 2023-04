Venture-Capital Europäische Investoren könnten so wenig Geld einsammeln wie seit 2015 nicht mehr

Fehlende Exits wirken sich auf die Investitionen in Start-ups aus. Laut dem Datendienst Pitchbook gehen diese weiter zurück. Das Rekordjahr 2021 rückt in weite Ferne.

Das deutsche Solar Start-Up Enpal sammelt im Frühjahr bei Investoren 215 Millionen Euro ein.

(Foto: Enpal ) Enpal sorgt mit Geldspritze für Lichtblick

Berlin Nicht nur die europäischen Start-ups kommen immer schwerer an Geld, sondern auch ihre Investoren. Nach jüngsten Erhebungen des Datenanbieters Pitchbook müssen die europäischen Wagniskapitalgeber in diesem Jahr womöglich mit so wenig Kapital auskommen wie zuletzt 2015. Investoren hätten kaum Interesse daran, sich an neuen Fonds zu beteiligen, heißt es bei Pitchbook.

Das hänge vor allem damit zusammen, dass es weiterhin kaum Exit-Möglichkeiten für Start-ups gebe und damit eine geringere Liquidität in dem Markt vorherrsche. In Deutschland beispielsweise fanden im ersten Quartal keinerlei Exits statt. Europaweit kam es zu Exits – also Börsengängen, Buy-Outs und Übernahmen – im Gesamtwert von 1,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Minus von knapp 70 Prozent zum Vorquartal.