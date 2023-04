Venture-Debt SVB-Kollaps reißt Lücke bei Start-up-Krediten – Rivalen bringen sich in Stellung

Wegen der Finanzierungsklemme ist die Nachfrage nach speziellen Krediten für Start-ups hoch. Da der wichtigste Anbieter wegfällt, steigen die Preise.

Die Bedingungen für junge Firmen, sich zu finanzieren, werden schwieriger. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Arbeiten im Start-up

Berlin, Frankfurt Der Elektronikvermieter Grover, die Versicherungsfirma Wefox und die Putzmittel-Firma Everdrop haben es bereits getan, das Wasserstoff-Start-up Sunfire verhandelt Finanzkreisen zufolge darüber: Es geht um spezielle Kredite zur Finanzierung des Firmenwachstums, genannt Venture-Debt.

Die kürzlich zusammengebrochene Silicon Valley Bank (SVB) galt als Pionier in diesem Geschäft und war bis zuletzt in diesem Bereich einer der größten Geldgeber. Das Aus verändert nun die Lage. „Weil die SVB hierzulande nicht mehr auf dem Markt ist, rechnen wir mit weniger Konkurrenz, was sich auch auf die Preise auswirken dürfte“, sagt Mathias Ockenfels vom Frühphaseninvestor Speedinvest.

Dabei fragen Start-ups dieses Finanzinstrument gerade besonders nach, da der Markt für Wagniskapital eingebrochen ist. So nahmen in Europa ansässige Start-ups im vergangenen Jahr insgesamt 91,6 Milliarden Euro ein, ein Rückgang von fast 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus Zahlen des Datenanbieters Pitchbook hervor.

Wird Venture-Debt teurer?