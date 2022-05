Vergütung Apple kündigt globale Gehaltserhöhung an – Mindestgehälter steigen um 45 Prozent

San Francisco Die Mitarbeitenden des Technologiekonzerns Apple bekommen mehr Geld. Das Unternehmen wird die stundenbasierten Gehälter in den USA auf mindestens 22 Dollar je Stunde anheben. Auch deutsche Mitarbeiter bekämen eine höhere Vergütung. Das bestätigte Apple dem Handelsblatt.

Ein Apple-Sprecher sagte: „Durch die Förderung und Bindung der besten Teammitglieder der Welt können wir die besten und innovativsten Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden bereitstellen.“

Die Gehälter würden demnach um 45 Prozent steigen – im Vergleich zum Jahr 2018. Laut Handelsblatt-Informationen war ein Einstiegsgehalt von 20 Dollar pro Stunde jedoch bereits in einigen US-Shops Standard. Damit läge die jüngste Lohnerhöhung bei zehn Prozent.

Apple machte keine Angaben dazu, wie die Gehälter in anderen Unternehmensbereichen steigen werden. Zuletzt hatten viele US-Technologiekonzerne üppige Lohnerhöhungen angekündigt.

Das Unternehmen verdoppelt den Angaben zufolge nahezu das globale Budget für leistungsabhängige Gehaltserhöhungen und steigert die jährlichen aktienbasierten Vergütungsprogramme. Auch Amazon und Google hatten ihren Mitarbeitenden mehr Geld in Aussicht gestellt.

Apple-Beschäftigte protestieren gegen Büropflicht

Ein Grund dafür, dass Apple die Mitarbeiter besser bezahlen will, könnten geplante Gewerkschaftsgründungen von Beschäftigten sein. In einem Apple-Geschäft in New York hatten sie Unterschriften gesammelt, um sich gewerkschaftlich zu organisieren. Dem Vorbild folgten Beschäftigte in Geschäften in Atlanta, Maryland und Kentucky.

Gleichzeitig leiden viele US-Amerikaner unter der hohen Inflationsrate. Im April stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent. Zudem gibt es in vielen Bereichen einen Mangel an Arbeitskräften. Die Arbeitslosigkeit liegt in den USA derzeit bei rund 3,6 Prozent.

Beschäftigte hatten sich zuletzt auch darüber beschwert, dass Apple eine Büropflicht einführen will. Ursprünglich hatte der Konzern die Belegschaft aufgefordert, ab Mai für drei Tage in der Woche in den Büros zu arbeiten. Apple-CEO Tim Cook hatte argumentiert, das werde Austausch und Kreativität fördern. Nach jüngst gestiegenen Corona-Fallzahlen in den USA hatte Apple die Regeln wieder gelockert.

In einem offenen Brief kritisierten die Apple-Beschäftigten die Büropflicht scharf: „Hören Sie auf, uns wie Schulkinder zu behandeln, denen man sagen muss, wann sie wo zu sein haben und welche Hausaufgaben sie zu machen haben“, hieß es in dem Schreiben an die Geschäftsführung.

Mit Ian Goodfellow hatte Apple sogar den Chef des Teams für maschinelles Lernen verloren. Der renommierte Forscher hatte in seinem Abschied die Büropflicht als einen Grund für seinen Abgang genannt, wie das US-Portal The Verge berichtete. Wenig später wurde bekannt, dass Goodfellow vom Suchmaschinenbetreiber Google angeworben wurde.

