Vermögen Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt

Nach dem Kauf von Twitter ist die Aktie von Tesla eingebrochen. Das hat erhebliche finanzielle Folgen für Tesla-Chef Elon Musk. Er verliert Milliarden.

Das Vermögen des Tesla-Chefs wird auf 181 Milliarden Dollar geschätzt. (Foto: via REUTERS) Elon Musk

San Francisco Tesla-Chef Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt, berichtet das US-Magazin Forbes am Dienstag. Das Vermögen des 51-jährigen Musk schätzt das Magazin nun auf 181 Milliarden Dollar.

Vor allem der Wertverlust der Tesla-Aktie lässt auch das Vermögen von Musk einbrechen. Die Aktien der Firma hatten alleine am Montag mehr als sechs Prozent an Wert verloren. Laut dem Analysehaus FactSet hält Musk derzeit rund 14,11 Prozent der Anteile am Elektroautohersteller.

Neu an der Spitze der Forbes-Liste ist erstmals ein Franzose: Bernard Arnault, der 73-jährige CEO und Miteigentümer des Luxuskonzerns LVMH, kommt laut des US-Magazins auf ein Gesamtvermögen von 186 Milliarden Dollar – und zieht damit an Musk vorbei.