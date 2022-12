Verteidigung Defekte Puma standen vor Panzer-TÜV

Berlin Die bei einem Manöver ausgefallenen Schützenpanzer vom Typ Puma standen vor einer gründlichen Untersuchung. Bei allen 18 Fahrzeugen wäre im Januar die Hauptuntersuchung fällig gewesen, erfuhr das Handelsblatt aus Berliner Sicherheitskreisen. Bei dieser vertieften Prüfung werden die Puma komplett zerlegt und jedes Teil auf seine Funktionsfähigkeit überprüft.

„Die Untersuchung braucht ein bis zwei Monate“, sagte eine mit der Praxis vertraute Person. Bei einem Manöver waren kürzlich alle 18 eingesetzten Puma-Panzer zeitgleich ausgefallen, was extrem ungewöhnlich ist.

Der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler, hatte daraufhin seine Vorgesetzten im Verteidigungsministerium in einer Brand-E-Mail vor den schwerwiegenden Problemen mit dem Fahrzeug gewarnt.

Der Vorfall hat die Bundeswehr alarmiert, da die Puma ab Januar für die schnelle Nato-Eingreiftruppe VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) eingeplant waren. Dazu wird es nicht kommen, obwohl die Bundeswehr über 350 Puma-Panzer verfügt. Aufgeschreckt von dem Ausfall sollen nun Marder statt Puma zum Einsatz kommen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Puma ist eigentlich der modernste Panzer der Bundeswehr. Schon vor seiner Einführung Mitte 2015 machte das Gefährt allerdings mit Pannen und technischen Schwierigkeiten Schlagzeilen. Die Gründe dafür liegen beim Bund als Kunden, der immer wieder die Spezifikationen bei dem Herstellerkonsortium von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetallselbst während der Bauphase veränderte. Der Puma hatte selbst nach der Übergabe technische Unzulänglichkeiten, die von dem Herstellerkonsortium behoben werden mussten.

>> Lesen Sie dazu: Bundeswehr nutzt alte Marder-Panzer für Nato-Speerspitze – und wird vorerst keine neuen Puma bestellen

Der Totalausfall bei dem Manöver in Niedersachsen alarmierte alle Seiten gleichermaßen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte eine umfassende Untersuchung der Pannenserie an, in die die Industrie eingebunden wurde. Seit einigen Tagen nun werden die Schützenpanzer am niedersächsischen Rheinmetall-Standort Unterlüß sowie in einer Kaserne im bayerischen Regen überprüft.

Lambrecht stellt Zukunft des Schützenpanzers Puma infrage

Die Gründe für die Ausfälle seien vielfältig, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person dem Handelsblatt. So gebe es Bedienungsfehler, die mit einem Knopfdruck hätten gelöst werden können, aber auch schwerwiegendere Mängel etwa an den Waffensystemen. Ein Fahrzeug wurde zudem offensichtlich bei einem Unfall beschädigt, hieß es.

Nach Angaben der Hersteller KMW und Rheinmetall sollen die Puma in den kommenden zwei bis drei Wochen instandgesetzt werden. Den Kreisen zufolge sind inzwischen bereits acht Schützenpanzer betriebsbereit. Sprecher des Verteidigungsministeriums, der Bundeswehr und der Firmen äußerten sich nicht weiter zu dem Thema.

Die 18 Puma sollen nach dem Pannen-Check nun direkt die Hauptuntersuchung durchlaufen. Diese werde weitere Zeit in Anspruch nehmen, hieß es in den Kreisen. Ab März sollten die Schützenpanzer der Bundeswehr dann wieder zur Verfügung stehen.

Mehr: Der „Puma“ bremst Rheinmetall – Aktie verliert deutlich