Video-App Das globale Gesicht von Tiktok – wer ist CEO Shou Zi Chew?

Der Tiktok-Chef ist ein Ausnahme-Talent der chinesischen Tech-Szene. Die USA wirft ihm vor, von China kontrolliert zu werden. Das Handelsblatt traf ihn in China und Deutschland.

Er ist seit Mai 2021 CEO von Tiktok. (Foto: REUTERS) Shou Zi Chew

San Francisco „Wir unterstehen nicht der Kommunistischen Partei Chinas“, sagte Shou Zi Chew. Wieder und wieder versuchte er zu beschwichtigen, wieder und wieder wurde er am Donnerstag in einer Anhörung vor dem Handelsausschuss des Repräsentantenhauses des US-Kongresses unterbrochen.

„Ihre Plattform steht für Überwachung und Manipulation. Sie sollte verboten werden“, sagte ihm Abgeordnete Cathy McMorris Rodgers offen ins Gesicht. In seltener Einigkeit verurteilen Vertreter beider politischen Lager in den USA den Videodienst Tiktok.

Fünfeinhalb Stunden lang versuchte Chew die Sorgen zu beschwichtigen. Der 40-Jährige räumte aber auch ein, dass Mitarbeiter in China derzeit Zugriff auf Daten von Kunden in den USA haben. Und er räumte auch ein, dass Mitarbeiter in China gezielt die Accounts von Journalisten in den USA ausspioniert haben. „Das hätte nicht passieren dürfen“, sagte Chew.

>> Lesen Sie dazu: USA fordern Zwangsverkauf von Tiktok