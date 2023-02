Video-App Tiktok plan weitere Datenzentren in Europa

Die chinesische Video-App will dem Misstrauen der europäischen Nutzer bezüglich des Datenschutzes entgegnen. Dafür plant sie neben einem Zentrum in Irland zwei weitere Rechenzenten in Europa.

TikTok ist ein Videoportal das vom chinesischen Unternehmen ByteDance betrieben wird. (Foto: imago images/Bihlmayerfotografie) TikTok

London Die chinesische Video-App Tiktok plant zwei weitere Rechenzentren in Europa. Der Europa-Chef Rich Waterworth schrieb am Freitag in einem Blogbeitrag, der Plan für ein zweites Rechenzentrum in Irland sei fast abgeschlossen.

Ein erstes Zentrum dieser Art dort wurde im vergangenen Jahr angekündigt. Mit ihnen will Tiktok Bedenken mit Blick auf den Datenschutz der Nutzer im Westen zerstreuen.

„Was die lokale Datenspeicherung angeht, so wollen wir im Einklang mit dem Wachstum unserer Community unsere europäischen Datenspeicherkapazitäten erweitern“, schrieb Waterworth. Die Daten der europäischen Tiktok-Nutzer sollen noch in diesem Jahr in die neuen Zentren umziehen.

Tiktok zufolge laufen bereits Gespräche für ein drittes europäisches Datenzentrum. Ein möglicher Standort dafür wurde nicht genannt.

Tiktok steht unter Beobachtung europäischer und amerikanischer Behörden, die befürchten, dass das Unternehmen massenhaft Nutzerdaten ausspähen und an China weitergeben könnte. Zudem wird gewarnt, Peking könnte über Tiktok pro-chinesische Narrative und Falschinformationen verbreiten. Tiktok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance, das seinen Hauptsitz 2020 nach Singapur verlegte. Mehr: Apple bringt Fahrrad-Navigation nach Deutschland