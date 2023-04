Videokonferenzen Rechtsstreit um Markennamen – Zoom klagt gegen Zoom

Zoom-Logo in New York

München Der Videokonferenzdienst Zoom zählt zu den wirtschaftlichen Shootingstars der Pandemie. Der Markenname der US-Firma aus San José wurde zum Synonym für digitale Meetings und erfreute im Homeoffice-Boom auch Anleger mit hoher Wachstumsdynamik. Doch womöglich hat Zoom den eigenen Namen allzu sorglos verwendet.

In Düsseldorf jedenfalls hat die japanische Firma Kabushiki Kaisha Zoom vor dem Landgericht Klage gegen die amerikanische Zoom Video Communications Inc. eingereicht – wegen angeblicher Marken- und Wettbewerbsverletzung. Gefordert wird: Unterlassung (Aktenzeichen 2a O 145/22).

Die Marke „Zoom“ soll von den Kaliforniern nicht weiter wie bisher genutzt werden dürfen. Vorläufiger Streitwert: 400.000 Dollar. Auch solle die Beklagte den entstandenen oder noch entstehenden Schaden ersetzen. Auf Abmahnungen habe sie nicht reagiert, so der Vorwurf. Zoom aus Amerika „beutet den guten Ruf der Klägerin aus, um Waren und Dienstleistungen unter einer identischen Bezeichnung in den Verkehr zu bringen“, heißt es in der Klageschrift über eine „vermeidbare Herkunftstäuschung“.

Es streiten sich zwei börsennotierte Unternehmen. Die Japaner (Firmengründung: 1983) kommen aus der Hardware (Aufnahmegeräte, Mikrofone) und drängen in die Software, die Amerikaner dagegen – erst 2011 auf den Markt gekommen – gehen den umgekehrten Weg.

Da die Zahl der Nutzer von Zoom Video Communications (Jahresumsatz: 4,4 Milliarden Dollar) pandemiebedingt von zehn Millionen auf 200 Millionen gestiegen sei, habe man die „nach Europa und insbesondere die Bundesrepublik Deutschland gerichtete Aktivität erstmals wahrgenommen“, argumentieren die Japaner. Der Mittelständler beliefert bisher vor allem Musiker und Filmemacher.

Japanische Zoom seit den 1990ern in Deutschland

Die Klage ist eine unangenehme Geschäftsstörung für Eric Yuan, 53, Gründer und Großaktionär der kalifornischen Videofirma Zoom. Schließlich hat der gebürtige Chinese (Aktienanteil: rund 22 Prozent) nach dem Studium in seinem Heimatland einige Jahre in Japan gelebt, ehe er 1997 in die USA auswanderte – inspiriert vom Erfolg des Microsoft-Mitgründers Bill Gates.

Der Corona-Boom und der damit verbundene Zoom-Aufstieg hat den einstigen Manager der Cisco-Tochter WebEx zum Milliardär gemacht. Schon beim Börsengang 2019 hatte seine Firma Gewinn gemacht. Yuan verkündete, die Arbeitswelt in einer Weise zu verändern, wie es einst Facebook bei den Konsumenten gelang. Zuletzt fiel Yuan jedoch mit der Mitteilung auf, sich von 1500 „Zoomies“ trennen zu wollen, 15 Prozent der Belegschaft.

Kabushiki Kaisha Zoom ist in der Markenrechtssache gleich in mehreren europäischen Staaten aktiv. Die Klage in Deutschland, eingereicht von der Münchener Kanzlei rwzh, darf als ein Musterfall gelten. Die Firma aus Tokio verweist, penibel aufgelistet, auf diverse deutsche Markenrechte, etwa der „Deutschen Marke Nr. 1 180 986“ sowie auf Markenrechte in der Europäischen Union, wo die beiden Kontrahenten schon seit zwei Jahren vor dem Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO) im Streit liegen.

Man verwende das Kennzeichen „Zoom“ schon seit den frühen 1990er-Jahren in Deutschland, heißt es in der Klage. „Zoom Rooms“ sei für Konferenzdienste im April 2019 als Marke eingetragen worden. Es falle aber auf, so der Schriftsatz, dass Funktionalitäten und Eigenschaften der Software beider Unternehmen vielfach „praktisch identisch“ seien.

Es komme „zu diversen Verwechslungen“ bei Musikstreaming und Videoproduktion und regelmäßig zu „Fehlzuordnungen“, etwa in Blogs. Selbst das Fraunhofer-Institut sei verwirrt gewesen, als es Zoom (aus Amerika) nutzen wollte und die beiden Streitparteien verwechselte.

In Frankreich wurde ein erstes Verfahren gewonnen

Für die weltweit tätige Kabushiki Kaisha Zoom sei Deutschland ein „seit Langem wichtiger und starker europäischer Schlüsselmarkt“, argumentiert Anwalt Julian Wachinger von der Kanzler rwzh, man sei auch darauf vorbereitet, „notfalls durch die Instanzen zu gehen“.

Auf eine Handelsblatt-Anfrage antwortet eine Sprecherin von Zoom Video Communications, dass man die Geduld bei der Recherche anerkenne: „Wir kommentieren jedoch keinerlei aktuelle Rechtsverfahren.“

Zur vertrackten Geschichte der beiden Zoom-Firmen gehört, dass die Amerikaner ihrerseits in Frankreich den Kontrahenten juristisch angreifen. Kabushiki Kaisha Zoom habe ihre dort registrierte Marke Nr. 1729780 nicht benutzt. Aufgrund des „Verfalls“ sei sie nun frei. Hier haben die Japaner in der ersten Instanz gewonnen. Das französische Amt für Geistiges Eigentum („INPI“) argumentierte, Kabushiki Kaisha Zoom habe die Marke rechtserhaltend benutzt, sie sei valide (Az. DC 21-0171/PVA).

Dagegen wiederum hat die Firma des US-Milliardärs Eric Yuan Rechtsmittel eingelegt. Auch in Japan ist ein Verfahren wegen angeblicher Markenverletzung anhängig, ein Urteil liegt noch in weiter Ferne. In Norwegen und Indonesien konnte Yuans Konzern die eigenen Ansprüche erst einmal nicht durchsetzen.

Und in den USA streitet Kabushiki Kaisha Zoom gegen zwei Markenanmeldungen der amerikanischen Zoom Video Communications vor dem United States Patent and Trademark Office.

Bei so vielen Rechtsstreitigkeiten empfehlen sich irgendwann Schlichtungsversuche – vielleicht per Zoom.

Mehr: 16-Stunden-Tage, Zoom-Müdigkeit – So hart ist der Berateralltag nach drei Coronajahren.