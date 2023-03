Videoplattform USA drohen TikTok ohne Abspaltung von ByteDance mit Verbot

Washington Die Regierung in Washington droht TikTok mit einem möglichen Verbot in den USA, sollte die vor allem bei Jugendlichen beliebte Video-Plattform nicht von der chinesischen Mutter ByteDance abgespalten werden. Die US-Regierung habe die chinesischen Eigentümer von TikTok aufgefordert, ihre Anteile an der Kurzvideo-App zu veräußern oder mit einem möglichen Verbot in den USA zu rechnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Geschäftsführer von TikTok, Shou Zi Chew, soll kommende Woche vor dem US-Kongress erscheinen. Einem Medienbericht zufolge ziehe das Unternehmen eine Entflechtung von ByteDance als letzte Möglichkeit in Betracht, um Sicherheitsbedenken der USA zu zerstreuen.

ByteDance bestätigte, dass 60 Prozent der Aktien im Besitz globaler Investoren, 20 Prozent im Besitz der Mitarbeiter und 20 Prozent im Besitz der Gründer sind. Wegen der Nähe von TikTok und der Mutter ByteDance zur chinesischen Regierung befürchten Sicherheitsbehörden, dass die Volksrepublik persönliche Nutzerdaten abgreift oder zur Manipulation der öffentlichen Meinung missbraucht.

TikTok und die chinesische Regierung haben die Vorwürfe zurückgewiesen. „Wenn der Schutz der nationalen Sicherheit das Ziel ist, löst die Veräußerung das Problem nicht: Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse würde keine neuen Beschränkungen des Datenflusses oder des Zugangs auferlegen“, erklärte eine TikTok-Sprecherin.

Der beste Weg, um Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit zu begegnen, sei der transparente, in den USA ansässige Schutz von US-Nutzerdaten und -systemen mit einer zuverlässigen Überprüfung durch Dritte. US-Behörden und TikTok verhandeln seit mehr als zwei Jahren über die Anforderungen an die Datensicherheit.

Es ist nicht klar, ob die chinesische Regierung eine Veräußerung genehmigen würde. Die chinesische Botschaft in Washington reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Ein Verbot in den USA wäre mit erheblichen rechtlichen Hürden verbunden. Der Versuch des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, während seiner Amtszeit TikTok zu verbieten, scheiterte an den US-Gerichten.

