Videospiele-Branche US-Kartellbehörde erleidet erneute Schlappe im Kampf gegen Microsoft-Übernahme von Activision

Das US-Berufungsgericht hat den Antrag zurückgewiesen, den Abschluss der 69-Milliarden-Dollar-Übernahme auszusetzen. Auch die britische Kartellaufsicht will die Übernahme prüfen.

Die Kartellbehörde in den USA hat argumentiert, die Übernahme schade den Verbrauchern, unabhängig davon, ob sie Videospiele auf Konsolen spielten oder ein Abonnement hätten. (Foto: REUTERS) Microsoft und Activision Blizzard

Washington Die US-Kartellbehörde FTC hat im Kampf gegen die milliardenschwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erneut eine Schlappe erlitten. Am Freitag hat ein US-Berufungsgericht den Antrag der US-Kartellbehörde zurückgewiesen, den Abschluss der 69 Milliarden Dollar teuren Übernahme des "Call of Duty"-Herstellers Activision Blizzard durch Microsoft vorübergehend auszusetzen.

Die FTC hatte zuvor Richterin Jacqueline Scott Corley vom US-Bezirksgericht in Nordkalifornien um eine Aussetzung des bislang größten Deals in der Videospiele-Branche gebeten. Sie hatte dies jedoch bereits am späten Donnerstagabend abgelehnt.

Die Kartellbehörde in den USA hatte argumentiert, die Übernahme schade den Verbrauchern, unabhängig davon, ob sie Videospiele auf Konsolen spielten oder ein Abonnement hätten. Die Entscheidung des Berufungsgerichts beseitigt nun eine der wenigen verbleibenden Hürden, die den Xbox-Hersteller Microsoft davon abhalten, sein Spielegeschäft durch den Abschluss des Kaufs von Activision zu erweitern.

Auch die britische Kartellaufsicht CMA hat Bedenken wegen der geplanten Übernahme von Activision durch Microsoft. Am Freitag verlängerte sie jedoch ihre Frist für eine endgültige Entscheidung darüber bis zum 29. August, nachdem sie einen "detaillierten und komplexen" neuen Vorschlag von Microsoft erhalten hatte. Microsoft und Activision drängen zur Eile. Die offizielle Übernahmefrist läuft am 18. Juli aus. Allerdings können sich die Firmen auf eine Verlängerung einigen. Mehr: Microsofts 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme rückt näher