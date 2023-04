Videospiele Sega bietet für Angry-Birds-Entwickler Rovio

Die Videospielefirma aus Japan hat dem finnischen Unternehmen ein Angebot in Millionenhöhe gemacht. Das teilten die Firmen am Montag gemeinsam mit.

Sega Sammy bietet 9,25 Euro pro Aktie für Rovio. (Foto: Reuters) Rovio Logo

Helsinki Die japanische Videospielefirma Sega Sammy will den finnischen Angry-Birds-Entwickler Rovio Entertainment übernehmen. Sega Sammy habe sich bereit erklärt, ein Angebot in Höhe von 706 Millionen Euro für das finnische Unternehmen abzugeben, teilten die Firmen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Sega, Entwickler der Kult-Spieleserie „Sonic the Hedgehog“, biete 9,25 Euro pro Aktie für Rovio, was einem Aufschlag von 19 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag von 7,775 Euro entspricht. Die Finnen hatten im Januar ein Übernahmeangebot in Höhe von 683 Millionen Euro von der israelischen Playtika erhalten, doch die Gespräche wurden im vergangenen Monat abgebrochen.

Mehr: Games-Umsatz in Deutschland steigt auf fast zehn Milliarden Euro – heimische Firmen profitieren kaum