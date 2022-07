Virtual Reality Oculus-Brillen könnten bald auch in Deutschland käuflich sein – weil Facebook klein beigibt

Die VR-Brillen von Oculus sind die meistverkauften der Welt. Nur in Deutschland war der Vertrieb bisher untersagt – wegen eines Streits von Facebook und Kartellamt.

Der Facebook-Konzern dominiert laut Marktforscher Counterpoint Research rund 80 Prozent des globalen Geschäftes mit VR-Brillen. (Foto: Bloomberg) VR-Brille Quest 2

San Francisco Der Technologiekonzern Meta hebt den Zwang zum Nutzen eines Facebook-Accounts für die VR-Brillen von Oculus auf. Von August an werde es möglich sein, sich mit einem neuen Meta-Account für die Geräte anzumelden, die Verwendung eines Facebook-Accounts ist dann nicht mehr erforderlich, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an.

Damit könnte der Weg für einen Marktstart in Deutschland frei werden. Im Jahr 2020 musste Meta den Verkauf der Geräte stoppen. Das Bundeskartellamt hatte dem Unternehmen vorgeworfen, mit der Accountpflicht seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen und hatte mit der Argumentation auch vor dem Bundesgerichtshof recht behalten.

Anstatt die Pflicht zur Nutzung eines Facebook-Accounts in Deutschland aufzuheben, hatte der Konzern die Geräte vom Markt genommen.