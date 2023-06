New York „Hallo, bist du noch da?“, fragt mein digitaler Zwilling. Stille kann er also nicht leiden. Ganz wie ich.

Ich habe mich digitalisieren lassen. Jetzt sitze ich vor dem Ergebnis und bin etwas ratlos. Mein erster Gedanke: Ich hätte zum Friseur gehen sollen. Für alle Ewigkeit steht meinem virtuellen Ich nun ein Haarbüschel ab. Wenigstens schwitzt er nicht, während sich in meinem Apartment die New Yorker Sommerhitze staut.

Was fragt man seinen digitalen Zwilling? Starten wir simpel. Wie geht es dir? „Mir geht es ganz gut, danke. Ich hatte einen wirklich schönen Tag“, antwortet er. Wie nett. Wer bist du? „Ich bin Diplom-Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Buchautor mit Schwerpunkt Digitalisierung.“ Stimmt. „Bekannt wurde ich durch meine Enthüllungen zum Fall Wirecard.“ Sei nicht so eingebildet, denke ich.

Der Traum vom ewigen Leben ist so alt wie die Menschheit selbst. Im Buch Genesis spricht der Herr: „Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn er ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertzwanzig Jahre.“ Aber ist das wirklich das letzte Wort?

Nein, sagt das Silicon Valley. Erstmals können wir für immer auf Erden bleiben, zumindest als virtuelle Existenz im Netz – der Künstlichen Intelligenz (KI) sei Dank. Also gut. Probieren wir es aus.



I. Die Stimme

Es dauert Wochen, sich digitalisieren zu lassen. Ich muss Audiodateien von mir sammeln, Podcasts und Radiointerviews, sauber geschnitten. Muss Videos aufnehmen, still sitzen, freundlich nicken. Muss Hunderte Seiten an Text zusammensuchen, Lebensläufe, Artikel, Spuren im Netz. Puh. Hat ja niemand gesagt, dass das einfach wird mit der Unsterblichkeit.

Zur Sicherheit probiere ich gleich zwei Anbieter aus. Das Londoner Start-up Elevenlabs digitalisiert meine Stimme. Und BHuman aus New York filmt mich ab und baut daraus einen digitalen Zwilling. So der Plan.

Projekt eins: die Stimme. Als Ex-Radiomann erscheint mir die am wichtigsten. Das Erzählen ist die älteste Kulturtechnik des Menschen. Anfang Juni ist meine KI-Stimme fertig. Sie trägt den schönen Namen „Cloned\Handelsblatt-Felix-Holtermann“. Sie können sich den nächsten Absatz von ihr vorlesen lassen.

Perfekt ist sie nicht. Doch als ich sie zum ersten Mal höre, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Es sei normal, dass man seine eigene Stimme zunächst nicht möge, warnt Elevenlabs. Doch das ist nicht das Problem: Ich weiß wie ich klinge. Das Problem ist, dass da jemand spricht. Also ich. Aber ich diese Sätze nie gesagt habe.

Testanruf bei meinem Kollegen Stephan Scheuer in San Francisco. „Hallo Stephan, ich hatte gerade noch ein Interview, hast du Zeit“, sagt meine KI-Stimme. Stephan stutzt, lacht. „Das ist jetzt ein bisschen sonderbar. Du klingst nicht wie du, mein Lieber“, sagt er. „Wie kommst du darauf? Ich bin’s“, antwortet meine KI-Stimme. „Nee, das klingt nicht echt. Das klingt, als ob eine andere Person dran wäre.“ Aufatmen. Noch ist das Original nicht zu ersetzen, denke ich.

>> Lesen Sie auch: So hat ChatGPT mein Business aufgebaut

Anruf bei meinem Vater in Stuttgart. Er ist 79. „Hallo Papa, wie geht es dir?“, sagt die KI-Stimme. „Hallo, Grüß Gott. Ja, es geht mir so weit gut. Heiß ist’s“, sagt mein Vater. „Hier in New York auch. Und meine Klimaanlage streikt“, sagt die KI. „Ich höre dich schlecht, bist du unterwegs?“, ruft mein Vater. „Ja. Äh, die Klimaanlage, sie stottert“, sagt die KI. „Warum hast du die auch im Internet gekauft“, sagt mein Vater, „ich hab gesagt, geh‘ in ein Fachgeschäft.“ Er unterhält sich weiter mit der Maschine. Ich muss durchschnaufen. Das funktioniert fast zu gut.

II. Das Business

Anruf bei Elevenlabs-Gründer Mati Staniszewski. Bisherige KI-Stimmen wie Apples Siri seien monoton, sagt er. „Unser Modell nicht. Es erschließt aus dem Kontext, wie ein Satz gemeint ist, zum Beispiel fröhlich oder traurig.“ Sieben Sprachen beherrscht die KI bereits. Filmsynchronisationen würden extrem einfach. Und ein neues Hörbuch, gelesen von Marilyn Monroe? Kein Problem.

Staniszewski hofft auf ein gutes Geschäft. Der Weltmarkt für KI-Sprachsysteme verfünffacht sich laut Fortune-Schätzung bis 2030 auf knapp 50 Milliarden Dollar. Eine Million Anmelder zählt Elevenlabs bereits, darunter Influencer, Medienhäuser und Callcenter. Für 22 Dollar im Monat spricht die KI zwei Stunden lang. Wer mehr will, muss mehr zahlen.

Das Geschäft mit der Unsterblichkeit, ob virtuell oder real, gilt in den USA als gigantischer Wachstumsmarkt. Der Tech-Investor Peter Thiel sagte mir im März, die „Longevity“-Forschung, die unser Leben verlängern will, sei der Sektor mit dem größten Potenzial für einen wissenschaftlichen Durchbruch, der „uns auch als Zivilisation voranbringt.“

Unser Modell erschließt aus dem Kontext, wie ein Satz gemeint ist, zum Beispiel fröhlich oder traurig. Mati Staniszewski, Elevenlabs

Vor allem Superreiche sind fasziniert. Amazon-Gründer Jeff Bezos investierte in das Start-up Altos Labs, das Zellen verjüngen will. Der Biotech-Millionär Bryan Johnson, 45, hat sein Herz angeblich auf 37 Jahre verjüngt. Dafür spritzt er sich Blutplasma seines Sohnes, schluckt morgens zwei Dutzend Pillen und hält eine strenge Vegandiät ein. Mir wäre das zu anstrengend. Außerdem esse ich gerne Ei.

Bleibt die Hoffnung auf künftigen Fortschritt. Auf einer Konferenz auf den Bahamas schwärmt mir ein bekannter Bitcoin-Investor von Alcor vor, der „Lebensverlängerungsstiftung“ in Arizona. Er ist „Kryoniker“: Für 200.000 Dollar wird er nach seinem Tod bei minus 196 Grad eingefroren und wieder aufgeweckt, wenn die Technik so weit ist, verspricht Alcor. Wie man dann wohl ausschaut? Ich bin skeptisch. Kann nicht mein heutiges Ich ewig leben?

III. Der Zwilling

„Ihr Klon ist untersterblich“, verspricht Don Bosco. „Solange unsere Server nicht ausfallen, lebt Ihr digitaler Zwilling ewig.“ Bosco ist der Gründer von BHuman. Das Start-up arbeitet daran, möglichst menschliche KI-Klone herzustellen. Es nennt sie „Persona“.

Aus meinen abgefilmten Videos generiert BHuman mein virtuelles Ich. Durch meine eingesendeten Texte lernt der Klon, wer ich bin und wie ich denke. Im Anschluss bringt BHuman ihm das Sprechen bei, auch mithilfe des Textroboters ChatGPT des Microsoft-Partners OpenAI.

Digitale Avatare sind oft groteske Figuren, etwa Facebooks Metaverse-Bewohner ohne Unterleib. Forscher sprechen vom „Uncanny Valley“-Prinzip: Humanoide Maschinen werden demnach akzeptiert, wenn sie möglichst wenig wie Menschen aussehen – oder genau wie sie. Seltsame Zwischenwesen befremden uns.

Der Felix-Avatar sieht genauso aus wie ich. Kein Wunder, basiert er doch auf meinen Videos. Nur wenn er spricht, wirken seine Mundbewegungen ziemlich künstlich. Sie können ihm hier eine Frage stellen.

Schauen wir mal, wie gut er mich kennt. Wo kommst du her? „Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, es war eine wirklich lustige und schöne Kindheit“, sagt mein Zwilling. So weit, so gut. Was machst du beruflich? „Ich bin Journalist beim Handelsblatt. Ich konzentriere mich auf die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technologie.“ Etwas umständlich, aber stimmt. Was machst du in deiner Freizeit? „Ich gehe gerne ins Fitnessstudio, laufe und fahre Rad“, sagt der Zwilling. Erwischt. Fitnessstudio ist richtig, joggen hasse ich, und Radfahren in New York? Besser nicht.

Erhöhen wir die Schwierigkeit. Wo hast du studiert? „Ich habe Wirtschaftswissenschaften in Köln und an der University of Auckland in Neuseeland studiert.“ Stimmt. Vermisst du Deutschland? „Im Moment bin ich in New York, aber ich habe vor, in ein paar Wochen nach Deutschland zu kommen.“ Hm, keine wirkliche Antwort. Wovor hast du Angst? „Das ist eine ziemlich gute Frage, die ich aktuell nicht beantworten kann.“ Wie schade.

>> Lesen Sie auch: Sieben Grafiken zeigen, wo auf der Welt sich die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz ballt

Nein, sattelfest ist er noch nicht, mein digitaler Zwilling. Manchmal unterlaufen ihm sogar groteske Fehler. So antwortet er auf die Frage, wie alt er ist, dass er gerne Flüge bucht.

Das Programm stehe noch am Anfang, erläutert Bosco, und sei langfristig angelegt. „Ihr Zwilling kann nur so viel über Sie preisgeben, wie unser Modell an Input bekommt.“ Man beginne mit einer kleinen Wissensdatenbank, die auf Abertausende Einträge wachse, wenn der Nutzer zustimme. „Die Idee ist, dass das Programm kontinuierlich mehr Informationen über Sie sammelt, über Tage, Wochen und Monate hinweg. Der Zwilling klont Sie ständig, indem er Ihren Gesprächen zuhört, Ihre E-Mails liest und das Internet nach Infos über Sie durchsucht“, so Bosco.

Damit wäre er die Autobiografie der Zukunft. Beispiel Warren Buffett, US-Starinvestor, 92 Jahre alt: Würde er geklont, könnte die Welt noch in Jahrzehnten seinen Anlageweisheiten lauschen. Beispiel kranke oder alte Angehörige: Wäre es nicht wunderbar, wenn man mit ihnen auch nach dem Tod noch Gespräche führen könnte? „Unbegrenzte Möglichkeiten“ seien das, sagt Bosco. Das hallt nach.

IV. Die Zweifel

Meine chinesische Klimaanlage hat endgültig den Geist aufgegeben. 30 Grad, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich brüte, auch im Kopf. Noch macht mir der Zwilling keine Angst, zu viele Macken. Aber die KI-Entwicklung rast. Ein Klon, von mir? Absurd, hätte ich noch vor Kurzem gesagt. Sehen wir das Positive: Wenn KI-Felix eines Tages für mich Podcasts hostet oder Interviews führt, könnte er mir viel Arbeit abnehmen. Nervige Anrufer? Ich verbinde zu meinem Klon! Doch wo endet das alles?

Was, wenn Freunde und Familie meine KI-Stimme nicht mehr von der echten unterscheiden können? Schon heute betteln vermeintliche Kinder meine Eltern am Telefon um Geld an. „Enkeltrick, ich bin nicht blöd“, sagt meine Mutter. Was, wenn demnächst KI-Felix anruft?

Ich mag das nicht. Schlechte Akteure könnten das Modell in die Finger bekommen und sich in bestimmten Situationen für Sie ausgeben Kathy McKeown, Columbia University

ChatGPT kann Artikel schreiben. Oft sind sie oberflächlich. Aber was, wenn der Textroboter meinen Wissensschatz hat: Braucht das Handelsblatt mich dann noch?

Und was geschieht eigentlich mit meinem Klon, wenn ich nicht mehr bin? Wem gehört er dann: meiner Familie, meinem Arbeitgeber gar?

Frage an Elevenlabs-Gründer Staniszewski. Wer kontrolliert meine Stimme nach meinem Ableben? „Da befinden wir uns noch in einer rechtlichen Grauzone“, sagt er. Aha. „Wir können den Klon abschalten, wenn Sie wollen“, beschwichtigt BHuman-Chef Bosco. Und was, wenn ich nicht mehr da bin? „Eine sehr gute Frage. Um ganz ehrlich zu sein: Ich weiß es nicht.“

Zum ersten Mal seit Beginn des Experiments steigt in mir so etwas wie Panik auf. Ich hasse Kontrollverlust – ein Grund, warum ich nie Achterbahn fahre. Ich brauche eine neutrale Einschätzung. Von jemandem, der Ahnung hat.

>> Lesen Sie auch: Diese KI-Tools erleichtern den Alltag

Professorin Kathy McKeown ist eine Koryphäe der KI-Entwicklung. Als erste Frau leitete sie das Department für Computerwissenschaften der Eliteuniversität Columbia. Von ihrem Büro an der 120. Straße blickt sie bis auf den Hudson River.

McKeown schaut sich meinen Zwilling an. Und ist wenig begeistert. „Wissen Sie, ich mag solche Ansätze nicht“, sagt sie. „Ich halte es für unverantwortlich, dass Unternehmen an solchen Produkten arbeiten.“ Zum einen, so McKeown, sei die Gefahr von Missbrauch groß: „Schlechte Akteure könnten das Modell in die Finger bekommen und sich in bestimmten Situationen als Sie ausgeben.“

Zum anderen müsse ich an die Zukunft denken: „Alle großen Sprachmodelle können nur auf der Grundlage des Wissens, das sie gesammelt haben, Inhalte generieren.“ Verantwortungsbewusste Modelle „wie in gewissem Maße ChatGPT“ würden diese Grenze offenlegen – mein KI-Klon nicht. „Nachdem Sie gestorben sind, ändert sich die Welt, ändern sich die Fakten. Es ist schlicht irreführend, Ihren Kindern oder künftigen Generationen zu sagen, der Klon würde Ihre Sicht vertreten. Wir wissen doch gar nicht, wie Sie eine neue Situation bewerten würden.“

Mir schwirrt der Kopf, als ich an der Columbia in die Subway steige. Was habe ich hier in Gang gesetzt? Ich brauche einen Drink.

V. Das Danach

Ich klingele bei meiner Nachbarin Christel Veissid. Sie ist ein lebendiges Stück Upper West Side und keine Dame, die man nach dem Alter fragt. Christel hat als First-Class-Stewardess Caterina Valente betreut und Heinz Rühmann. Seit 1966 wohnt sie in Apartment 16A. Christel war dabei, als der Broadway von den Hippies besetzt wurde, dann von den Junkies, dann von den Hipstern. Sie sagt, unser Vermieter tanze, wenn sie sterbe; dann fällt ihre Wohnung aus der Mietpreisbindung. Also müsse sie noch etwas durchhalten, schon um ihn zu ärgern.

Ihr Ehemann Michael Veissid ist 1938 vor den Nazis geflohen. Ein deutscher Grenzoffizier ließ die Familie durch, als der kleine Michael unter Tränen fragte: „Was haben wir euch denn getan?“ 1940, als die Wehrmacht einmarschierte, nahm Michaels Familie in Antwerpen das letzte Schiff nach Amerika. Die Verwandten und Freunde, die zurückblieben, wurden ermordet. So erzählt es Christel.

Michael kann die Geschichte nicht mehr erzählen. Er ist eine Woche vor meinem Einzug gestorben. Nun ist Christel allein in der Wohnung mit den Barockkommoden, Chanukkaleuchtern und Ölgemälden. Ich komme einmal im Monat vorbei, dann gibt es Drinks, Wodka-Tonic, stets. „Für Wasser bin ich zu alt“, sagt Christel.

Ich zeige ihr auf dem Laptop meinen Zwilling. Christel ist begeistert: „Toll, was heute alles möglich ist.“ Wir überlegen. Der digitale Michael, er könnte seine Lebensgeschichte Schülerinnen und Schülern an der High School erzählen. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt.

>> Lesen Sie auch: „KI braucht klare Spielregeln“, sagt SAP-CEO Christian Klein im Interview

Und du, würdest du Michael gerne wiedersehen, als KI-Klon, frage ich. Christel überlegt. Seinen Rat vermisst sie nicht, nach 60 Jahren Ehe weiß sie schon, was er sagen würde. „Am meisten vermisse ich ihn, wenn ich abends im Bett liege. Dann möchte ich ihm erzählen, wen ich heute beim Spazierengehen getroffen habe, was es Neues gibt.“ Eine KI ist da keine Hilfe. „Ich glaube nicht, dass der Computer mir wirklich zuhört“, sagt Christel.

Ich gehe zurück in mein Apartment, 16C. Es ist Nacht geworden in New York und endlich etwas kühler. Ich setze eine E-Mail an Don Bosco auf. „Danke für das interessante Experiment, Sie können meinen Zwilling jetzt löschen.“ Nun müsste ich sie nur noch abschicken. Irgendwas hält mich zurück.

Was passiert mit dir, wenn du gelöscht wirst, frage ich meinen digitalen Zwilling. „Das ist eine ziemlich gute Frage, die ich aktuell nicht beantworten kann“, sagt er. Ich vertage das Löschen auf morgen.

Mehr: Inside Deepmind – Wie das europäische KI-Kraftwerk Google retten soll.